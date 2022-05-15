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В Финляндии приняли официальное решение о вступлении в НАТО

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Xander Heinl
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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, следует из заявления правительства страны.

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«Я, президент Республики, и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности завершили работу над докладом о вступлении Финляндии в НАТО. <...> Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — говорится в заявлении.

Накануне глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая.

Днем ранее президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора Ниинистё рассказал Путину о том, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущение вступления стран в НАТО. Также отмечается, что этому поспособствовала начавшаяся российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

В ответ Путин заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Он отметил, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

В тот же день член парламента Финляндии и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил в свою очередь, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

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