Прямой эфир
Мир
Организаторы «Евровидения» не сочли призывы группы с Украины политическими
Мир
ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-30 «Смерч» по Макеевке в ДНР
Мир
Посол РФ в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока – 2»
Мир
В Словакии сочли экстремизмом осквернение памятника красноармейцам
Мир
МУС направит на Украину более 40 следователей
Мир
Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву и оборонный потенциал НАТО
Мир
В ДНР подписали документ о национализации имущества банков Украины
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и выиграл Кубок Англии по футболу
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ
Мир
В Турции попросили заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол РФ заявил о желании США запретить «Сарматы» и «Посейдоны»

Глава МИД Финляндии назвал дату подачи заявки в НАТО

0
Фото: Global Look Press/hutchison
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто в интервью шведской газете Aftonbladet.

Обратный отсчет: Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО
Власти страны намерены присоединиться к Североатлантическому альянсу «в срочном порядке»

«Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сказал он в ответ на вопрос, когда и как Финляндия подаст заявку в альянс.

Как отметил Хаависто, Финляндия готовится к возможной реакции России — «традиционным военным угрозам» — на свои действия.

По его словам, он доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции.

Ранее в этот день член парламента страны и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

Накануне Финляндия заявила о намерении официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Глава МИД Финляндии при этом заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022