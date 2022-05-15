Глава МИД Финляндии назвал дату подачи заявки в НАТО

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто в интервью шведской газете Aftonbladet.

«Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сказал он в ответ на вопрос, когда и как Финляндия подаст заявку в альянс.

Как отметил Хаависто, Финляндия готовится к возможной реакции России — «традиционным военным угрозам» — на свои действия.

По его словам, он доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции.

Ранее в этот день член парламента страны и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

Накануне Финляндия заявила о намерении официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Глава МИД Финляндии при этом заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.