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Москва отреагировала на заявление властей Финляндии о присоединении к НАТО

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. Комментарий размещен на сайте дипломатического ведомства в четверг, 12 мая.

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«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — подчеркнули в министерстве.

В Москве также обратили внимание на тот факт, что присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу прямо нарушает ряд международно-правовых обязательств страны, в числе которых Парижский мирный договор 1947 года и Договор между Россией и Финляндией об основах отношений от 1992 года.

«Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна — продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране. Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история», — добавили в МИДе.

Ранее в этот день президент Финляндии Саули Ниинисте, а также глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство страны в НАТО. Они выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение Североатлантического альянса угрожает безопасности мира, а также стабильности на европейском континенте.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Финляндия своим намерением подать заявки на членство в НАТО идет в тренде «раздутой кампании» и совершает серьезную ошибку.

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