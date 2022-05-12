В Кремле отреагировали на возможное вступление Финляндии в НАТО

Расширение НАТО угрожает безопасности мира, и, в частности, европейского континента. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вероятную подачу Финляндией заявки на вступление в альянс.

«Всегда рассматриваются и анализируются самые разные варианты. Мы неоднократно говорили: расширение НАТО и приближение инфраструктуры альянса к нашим границам не делают мир и европейский континент безопаснее», — пояснил он на брифинге, подчеркнув, что вступление Финляндии в альянс, безусловно, является угрозой для РФ.

Уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента и главнокомандующего Владимира Путина разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Северо-Атлантического альянса.

«НАТО движется в нашу сторону», — акцентировал внимание Песков.

Он отметил, что присоединение Финляндии к недружественным шагам в отношении России в рамках Евросоюза вызывает сожаление в Кремле, а также «является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов».

Ранее в этот день сообщалось, что финские президент Саули Ниинисте и глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство в НАТО. Лидер страны и премьер выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в НАТО будут сделаны в ближайшие несколько дней. Они уверены, что это усилит как безопасность страны, так и оборонный альянс.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса. 11 мая стало известно о том, что Финляндия и Швеция могут подать заявки одновременно.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления в НАТО эти страны станут пространством противостояния альянса с Россией.

3 апреля Столтенберг отметил, что НАТО найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.