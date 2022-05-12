Прямой эфир

В Кремле отреагировали на возможное вступление Финляндии в НАТО

Кремль назвал безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО
0
Фото: Global Look Press/US Navy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расширение НАТО угрожает безопасности мира, и, в частности, европейского континента. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вероятную подачу Финляндией заявки на вступление в альянс.

Северный фланг: каковы могут быть последствия вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Обе страны рискуют больше потерять, чем выиграть

«Всегда рассматриваются и анализируются самые разные варианты. Мы неоднократно говорили: расширение НАТО и приближение инфраструктуры альянса к нашим границам не делают мир и европейский континент безопаснее», — пояснил он на брифинге, подчеркнув, что вступление Финляндии в альянс, безусловно, является угрозой для РФ.

Уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента и главнокомандующего Владимира Путина разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Северо-Атлантического альянса.

«НАТО движется в нашу сторону», — акцентировал внимание Песков.

Он отметил, что присоединение Финляндии к недружественным шагам в отношении России в рамках Евросоюза вызывает сожаление в Кремле, а также «является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов».

Ранее в этот день сообщалось, что финские президент Саули Ниинисте и глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство в НАТО. Лидер страны и премьер выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в НАТО будут сделаны в ближайшие несколько дней. Они уверены, что это усилит как безопасность страны, так и оборонный альянс.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса. 11 мая стало известно о том, что Финляндия и Швеция могут подать заявки одновременно.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления в НАТО эти страны станут пространством противостояния альянса с Россией.

3 апреля Столтенберг отметил, что НАТО найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022