Генсек НАТО оценил возможность размещения сил альянса до вступления Швеции в блок

Североатлантический альянс может разместить дополнительные силы вокруг Швеции до того, как страна вступит в блок, передает слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга шведский телеканал SVT 5 мая.

Сообщается, что 4 мая Соединенные Штаты поддержали кандидатуру Швеции на вступление в НАТО. Местное издание Aftonbladet указало, что шведская сторона получила со стороны США и Великобритании «конкретные обещания» касательно гарантий безопасности до вступления европейской страны в блок.

Йенс Столтенберг заявил, что Швеция «будет находиться в переходном периоде с того момента, как подаст заявку, и до тех пор, пока не станет членом» НАТО, а альянс в свою очередь в течение этого срока планирует обеспечивать безопасность страны. Столтенберг рассказал, что одним из способов защиты будет увеличение присутствия НАТО — размещение дополнительных сил блока на побережье Балтийского моря и на прилегающих к Швеции территориях.

Решения относительно помощи со стороны альянса будут приниматься совместно с Копенгагеном. Генсек отметил, что страны, входящие в НАТО, самостоятельно решают, будут ли они размещать на своей территории ядерное оружие.

Ранее, 4 мая, Мария Захарова заявила, что в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции страны станут пространством противостояния альянса с Россией. Дипломат задалась вопросом: к этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?

В апреле финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто написала, что Финляндия и Швеция могут одновременно объявить о вступлении в альянс. Об этом может быть сообщено уже 16 мая на встрече лидеров двух скандинавских стран в Стокгольме.

Еще 3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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