РФ может пересмотреть договор об аренде Сайменского канала с Финляндией

Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вступления в НАТО. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме.

Канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией страны. Финны арендуют российский участок до 2063 года.

«По мере ухудшения отношений России с какой-либо страной договоры, заключенные в период благожелательных отношений и имевшие смыслы в этой связи, могут пересматриваться. Это было бы вполне естественно [пересмотреть договор аренды Сайменского канала]», — заявил «‎Известиям»‎ первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков.

Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно, пишет финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИД Пекку Хаависто. Об этом может быть объявлено уже 16 мая — в этот день лидеры двух скандинавских стран планируют провести встречу в Стокгольме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»‎:

Вам оно НАТО: в ГД не исключили разрыва договора о Сайменском канале с финнами