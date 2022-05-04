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Москва предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Захарова: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией в случае вступления в альянс. Об этом заявила в среду, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для испанской газеты ABC.

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«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» — задалась вопросом дипломат.

В конце апреля Захарова сообщала, что Россия четко выразила свою позицию по возможному вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Как отметила дипломат, Брюссель под эгидой США давно втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры под видом различных гибридных учений или тренингов.

Ранее в апреле финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто написала, что Финляндия и Швеция могут одновременно объявить о вступлении в альянс. Об этом может быть объявлено уже 16 мая на встрече лидеров двух скандинавских стран в Стокгольме.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии за вступление в альянс выступает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Как прокомментировал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

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