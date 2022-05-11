Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Об этом 11 мая со ссылкой на источники сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно», — написало издание.

Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление в НАТО вместе с Финляндией укрепит оборону всей Северной Европы и Швеции в частности, напоминает «Газета.Ru». Он указал на шведский остров Готланд, который, по мнению военного министерства, является уязвимой точкой обороны страны.

Ранее, 9 мая, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни НАТО. Он отметил, что «с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными».

До этого, 6 мая, премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено 16 мая.

Дискуссии в Финляндии и Швеции по поводу вступления этих стран в НАТО активизировались на фоне проведения Россией специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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