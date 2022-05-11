Прямой эфир
Мир
Постпред Крыма предрек южным регионам Украины вхождение в состав РФ
Общество
На Камчатке назовут улицу в честь защитников Донбасса
Общество
В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности терроризма
Мир
Американское издание обвинило США в игнорировании слов Путина о НАТО
Мир
Боррель не увидел ЕС в роли посредника в переговорах РФ и Украины
Мир
11 стран Латинской Америки взаимно упростят таможенные процедуры
Мир
Apple объявила о прекращении производства плеера iPod
Мир
Новая Зеландия ввела санкции против еще восьми предприятий и граждан РФ
Мир
Премьер Саксонии осудил возможное эмбарго на поставки нефти из России
Мир
Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского города Хадер
Мир
Российские военные передали жителям Херсона более 10 т продуктов
Сюжет:

Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Об этом 11 мая со ссылкой на источники сообщила газета Helsingin Sanomat.

Северный фланг: каковы могут быть последствия вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Обе страны рискуют больше потерять, чем выиграть

«Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно», — написало издание.

Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление в НАТО вместе с Финляндией укрепит оборону всей Северной Европы и Швеции в частности, напоминает «Газета.Ru». Он указал на шведский остров Готланд, который, по мнению военного министерства, является уязвимой точкой обороны страны.

Ранее, 9 мая, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни НАТО. Он отметил, что «с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными».

До этого, 6 мая, премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено 16 мая.

Дискуссии в Финляндии и Швеции по поводу вступления этих стран в НАТО активизировались на фоне проведения Россией специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022