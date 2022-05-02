Iltalehti узнала дату принятия решения Финляндии по вступлению в НАТО

Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая. Об этом в понедельник, 2 мая, пишет финская газета Iltalehti, со ссылкой на источники.

По информации газеты, президент Финляндии Саули Ниинистё утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в НАТО. После его обращения выступят парламентские партии.

Дата была назначена на 12 мая, так как в этот день партии парламента планируют обсудить доклад о внешней политике и политике безопасности страны.

Как отмечает издание, премьер-министр республики Санна Марин тоже одобрила решение о вступлении страны в альянс.

30 апреля Ниинистё заявил, что ситуация с безопасностью в мире изменилась, так как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, поэтому вступление Финляндии и Швеции в НАТО позволит укрепить северный регион Европы.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

23 апреля Хаависто призвал вступить в НАТО как можно скорее. По его словам, если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущее время, то в будущем порог вхождения в альянс уже может увеличиться.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

Ранее, 11 апреля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.