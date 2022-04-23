Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее

Если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущее время, то в будущем порог вхождения в альянс уже может увеличиться. Об этом 23 апреля заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве (в НАТО. — Ред.), если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась», — заявил он в эфире финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

По его словам, на решение Финляндии о вступлении в НАТО повлияла начавшаяся спецоперация России по защите мирного населения Донбасса.

«Что еще могло произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — добавил министр.

В YLE также сообщили, что в настоящее время вступление Финляндии в НАТО поддерживают 114 депутатов парламента из 200.

20 апреля Хаависто отметил, что Финляндии и Швеции следует вступить в НАТО одновременно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил в тот же день, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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