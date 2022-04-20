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В Госдуме назвали веянием времени решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Депутат Чепа: вступление Финляндии и Швеции в НАТО отложит отпечаток на отношения с Россией
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Решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — это веяние времени, отношения с Россией на этом фоне только усложнятся. Об этом в среду, 20 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«В принципе, мы понимаем, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс — это веяние времени. Под давлением США и некоторых других европейских стран сегодня под музыку дикой истерии, раздутой информационной войной, представляющей Россию агрессором, эти страны приняли решение о вступлении в НАТО, <…> тем самым наши двусторонние отношения и многосторонние отношения в Европе будут только усложняться», — отметил он.

Как подчеркнул депутат, такое решение Швеции и Финляндии отложит определенный отпечаток не только на дальнейшем двустороннем взаимодействии, но и на уже имеющемся. Также Чепа добавил, что РФ будет относиться к этим странам как к тем, которые в настоящее время избрали своим основным и единственным противником Россию.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом и что вопрос активно обсуждается.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

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