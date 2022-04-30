Президент Финляндии объяснил желание страны вступить в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО позволит укрепить северный регион Европы. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью газете Ilta-Sanomat.

Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью изменилась, так как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

«Когда сосед ведет себя подобным образом, то, конечно, на это неизбежно должно быть обращено внимание», — сказал Ниинистё, объясняя желание Финляндии вступить в альянс.

Финский лидер подчеркнул, что Швеции следует самой определить собственную позицию касаемо будущего вступления в НАТО.

«Если получится так, как кажется, что Финляндия и Швеция вступят (в НАТО), у нас будет новый вид Севера, ответственный, стабильный и сильный», — отметил он.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

23 апреля Хаависто призвал вступить в НАТО как можно скорее. По его словам, если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущее время, то в будущем порог вхождения в альянс уже может увеличиться.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

Ранее, 11 апреля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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