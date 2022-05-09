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Замглавы МИД РФ предупредил об ответе Москвы при вступлении Финляндии в НАТО

Грушко: если Финляндия вступит в НАТО, Москва не останется безучастной
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Если Финляндия вступит в НАТО, Москва не останется в стороне. Об этом предупредил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко «РИА Новости».

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«Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны», — отметил Грушко в понедельник, 9 мая.

Он добавил, что это решение «не укрепит безопасность ни самой Финляндии», ни НАТО.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции, которая планирует вместе с ней вступить в Североатлантический альянс. По ее мнению, они в случае вхождения в блок станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

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