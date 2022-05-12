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Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

В Госдуме назвали серьезной ошибкой решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Депутат Чепа: решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО — это серьезная ошибка
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Фото: TASS/EPA/Stephanie Lecocq
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Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. Об этом в четверг, 12 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Эти страны идут в тренде сегодня раздутой кампании, это серьезная ошибка и той, и другой страны, которые на протяжении долгих лет сохраняли суверенитет. Тем самым они подвергают себя определенным рискам. Это значительные расходы для стран, это ляжет определенным бременем на налогоплательщиков и, естественно, скажется на внутриполитической ситуации в этих странах», — подчеркнул он.

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Кроме того, депутат добавил, что членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с Россией.

Ранее в этот день стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинисте, а также глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство страны в НАТО. Они выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.

В свою очередь газета Expressen со ссылкой на календарь парламента Швеции и источники в правительстве сообщила, что страна планирует подать заявку на членство в НАТО уже 16 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение Североатлантического альянса угрожает безопасности мира, а в частности европейского континента.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах НАТО. 11 мая стало известно о том, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления в НАТО эти страны станут пространством противостояния альянса с Россией.

3 апреля Столтенберг отметил, что НАТО найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

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