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Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе

МИД Финляндии: страна подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил глава МИД Пекка Хаависто в интервью телеканалу NHK.

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«Если парламент одобрит, мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция рассматривает вопрос (о подаче заявки на вступление в НАТО — Ред.) в такой же срок», — сказал он.

По словам министра, Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие. Хаависто назвал Россию «важным соседом» для Финляндии, но при этом отметил, что отношения стран осложнились на фоне ситуации вокруг Украины.

В совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин сказано, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

Также ожидается, что парламент Финляндии проведет дебаты по вопросу перспективы вступления страны в НАТО 16 мая.

В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В МИДе подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

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