МИД РФ предупредил о военно-техническом ответе при вступлении Финляндии в НАТО

Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ 12 мая.

«Российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения своей национальной безопасности – за властями и народом Финляндии. Однако в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего, Парижского мирного договора 1947 года и российско-финского договора 1992 года.

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