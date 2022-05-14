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В Финляндии заявили о готовности к действиям России после подачи заявки в НАТО

Финский министр Туппурайнен заявила о готовности к действиям России после подачи заявки в НАТО
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Фото: REUTERS
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Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы. Об этом заявила в субботу, 14 мая, член парламента страны и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в эфире телеканала Sky News.

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«У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — заявила Туппурайнен.

Политик подчеркнула, что в альянс Финляндия вступает по собственной инициативе. И это решение не направлено против кого бы то ни было.

13 мая Финляндия заявила о намерении официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Глава МИДа Пекка Хаависто заявил в тот же день, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие. Хаависто назвал Россию «важным соседом» для Финляндии, но при этом отметил, что отношения стран осложнились на фоне ситуации вокруг Украины.

В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

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