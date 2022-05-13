Глава МИД Финляндии назвал Россию важным соседом

Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно. Об этом 12 мая сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.

«Россия для Финляндии — важный сосед. В прошлом во время [правления экс-президента СССР Михаила] Горбачева и [бывшего лидера РФ Бориса] Ельцина у нас были позитивные отношения», — сказал министр.

Теперь же, уточнил глава японского МИД, из-за спецоперации и вопросов обеспечения безопасности в Европе отношения между странами «становятся очень сложными».

12 мая стало известно, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. По словам Хаависто, Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие.

В совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин сказано, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Финляндия своим намерением подать заявки на членство в НАТО идет в тренде «раздутой кампании» и совершает серьезную ошибку.