Путин назвал ошибочным отказ Финляндии от нейтралитета

Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Об этом сообщили в субботу, 14 мая, в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится о том, что проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО.

«Отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

В разговоре главы государств обсудили и ситуацию на Украине. Путин при обсуждении этой темы «поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге».

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

12 мая первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. Кроме того, депутат добавил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс ухудшит отношения с Россией.

В тот же день стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинисте, а также глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство страны в НАТО. Газета Expressen со ссылкой на календарь парламента Швеции и источники в правительстве сообщила, что страна планирует подать заявку уже 16 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение Североатлантического альянса угрожает безопасности мира, а в частности европейского континента.

В пятницу, 13 мая, экс-советник президента Франции Анри Гено указал, что вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить. По его мнению, принимая в альянс государства Восточной Европы, США и Евросоюз способствовали превращению альянса в антироссийскую организацию. Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель таким образом создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн».