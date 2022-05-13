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Во Франции призвали «закрыть двери в НАТО»

Экс-советник президента Франции Гено: включение новых стран в НАТО необходимо прекратить
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Wiktor Dabkowski
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Вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить. Такое заявление в пятницу, 13 мая, сделал экс-советник президента Франции Анри Гено в прямом эфире телеканала BFM.

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«Двери в НАТО необходимо закрыть. Включать в альянс Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо», — отметил Гено.

По мнению бывшего советника президента Франции, принимая в альянс государства Восточной Европы, США и Евросоюз способствовали превращению альянса в антироссийскую организацию. Он подчеркивает, что Вашингтон и Брюссель таким образом создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн».

Он отмечает, что США и их союзники сейчас пытаются «загнать Россию в угол».

Также он подчеркивает, что возвращение к дипломатии — единственный способ «помешать сползанию к глобальному конфликту».

Ранее в четверг, 12 мая, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну и такой сценарий станет катастрофой для всех.

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