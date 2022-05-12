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В Совбезе допустили перерастание возможного конфликта с НАТО в ядерную войну

В Совбезе считают, что потенциальный конфликт НАТО с РФ может перерасти в ядерную войну
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Фото: Global Look Press/dpa/Ronny Hartmann
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Потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну, считает заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, вероятность возможного столкновения альянса с Россией увеличивает накачивание Украины оружием.

Медведев указал, что такой сценарий станет катастрофой для всех.

При этом подготовка Западом украинских военных, отправка наемников и проведение учений стран НАТО у границ России повышает вероятность начала прямого и открытого конфликта альянса с Россией.

Накануне американский эксперт отметил, что события на Украине могут привести к крупномасштабному конфликту из-за действий США.

По его словам, события на Украине развиваются не по тому сценарию, который изначально прогнозировали западные эксперты, что совсем невыгодно США. И для реализации целей «спасательным кругом» может выступить Польша, которая может ввести свой контингент на Украину.

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