Потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну, считает заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, вероятность возможного столкновения альянса с Россией увеличивает накачивание Украины оружием.

Медведев указал, что такой сценарий станет катастрофой для всех.

При этом подготовка Западом украинских военных, отправка наемников и проведение учений стран НАТО у границ России повышает вероятность начала прямого и открытого конфликта альянса с Россией.

Накануне американский эксперт отметил, что события на Украине могут привести к крупномасштабному конфликту из-за действий США.

По его словам, события на Украине развиваются не по тому сценарию, который изначально прогнозировали западные эксперты, что совсем невыгодно США. И для реализации целей «спасательным кругом» может выступить Польша, которая может ввести свой контингент на Украину.

новость дополняется