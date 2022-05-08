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Рогозин призвал не допустить ядерной войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Страны НАТО могут быть уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, сообщил 8 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и призвал ее не допустить

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», — написал он в Telegram.

Он отметил, что РФ придется побеждать «более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами». И это возможно, по его мнению, при полной солидарности россиян с армией, при мобилизации экономики государства, переводе оборонно-промышленного комплекса «на военные рельсы».

По словам Рогозина, РФ отодвигает НАТО от западных границ. Глава «Роскосмоса» считает, что Североатлантический альянс ведет войну против России.

«Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ — расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений».

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что НАТО планирует и дальше помогать Киеву, но не станет стороной конфликта. Он подчеркнул, что члены НАТО должны сделать всё, чтобы конфликт не перешел в другие страны.

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

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