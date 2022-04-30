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МИД РФ призвал Запад учитывать опасности в ядерной сфере

МИД РФ указал на недопустимость антироссийских действий Запада с учетом опасностей в ядерной сфере
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Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны и сама четко следует пониманию недопустимости такого конфликта. Об этом 30 апреля заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Необходимо всем последовательно придерживаться той логики, которая при нашем активнейшем участии была прописана в совместных документах ядерной «пятерки», в том числе в январском заявлении лидеров пяти государств о предотвращении ядерной войны. Речь о подтверждении постулата, согласно которому риски ядерной войны, которая никогда не должна быть развязана, необходимо свести к минимуму, в частности, через недопущение любого вооруженного конфликта между ядерными державами. Россия четко следует этим пониманиям», — цитирует его ТАСС.

Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания все больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и вся НАТО, позиционирующая себя ядерным альянсом».

«Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями», — подчеркнул директор департамента.

По его словам, в этой связи Западу с учетом всех опасностей в ядерной сфере следует осознать, что антироссийская эскалация абсолютно недопустима.

«Говоря о появляющихся в нынешних условиях опасностях, хотелось бы отметить, что странам Запада во главе с США, охваченным беспрецедентным припадком русофобии, было бы полезным сохранять четкое осознание абсолютной недопустимости безответственной эскалации своих антироссийских действий», — добавил дипломат, отвечая на вопрос о существующих опасностях применения ядерного оружия в мире.

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