МИД РФ призвал Запад учитывать опасности в ядерной сфере

Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны и сама четко следует пониманию недопустимости такого конфликта. Об этом 30 апреля заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Необходимо всем последовательно придерживаться той логики, которая при нашем активнейшем участии была прописана в совместных документах ядерной «пятерки», в том числе в январском заявлении лидеров пяти государств о предотвращении ядерной войны. Речь о подтверждении постулата, согласно которому риски ядерной войны, которая никогда не должна быть развязана, необходимо свести к минимуму, в частности, через недопущение любого вооруженного конфликта между ядерными державами. Россия четко следует этим пониманиям», — цитирует его ТАСС.

Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания все больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и вся НАТО, позиционирующая себя ядерным альянсом».

«Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями», — подчеркнул директор департамента.

По его словам, в этой связи Западу с учетом всех опасностей в ядерной сфере следует осознать, что антироссийская эскалация абсолютно недопустима.

«Говоря о появляющихся в нынешних условиях опасностях, хотелось бы отметить, что странам Запада во главе с США, охваченным беспрецедентным припадком русофобии, было бы полезным сохранять четкое осознание абсолютной недопустимости безответственной эскалации своих антироссийских действий», — добавил дипломат, отвечая на вопрос о существующих опасностях применения ядерного оружия в мире.

Новость дополняется