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Лукашенко заявил о нежелании России вступать в прямой конфликт с НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, 5 мая, в интервью агентству Associated Press News.

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«Скорее всего, он (Путин. — Ред.) не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это. Используйте это и сделайте всё, чтобы этого не произошло. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», — сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что применение ядерного оружия неприемлемо, потому что оно способно уничтожить всю планету, но добавил, что вопрос о том, способна ли Россия нанести ядерный удар, нужно задать российскому руководству.

Ранее, 2 мая, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разделяют точку зрения России о том, что победить в ядерной войне невозможно.

1 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне и выставили его реплику едва ли не угрозой мировому сообществу. На это Лавров напомнил, что его слова были об усилиях России по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны.

По словам главы российской дипломатии, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

До этого, 30 апреля, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

В середине февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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