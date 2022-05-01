Лавров указал на искажение западными СМИ его слов о ядерной войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналитсты исказили его слова о ядерной войне, подчеркнув. По его словам, такое перевирание не делает чести западной журналистике.

Главе российского МИДа в интервью итальянской телекомпании Mediaset задали вопрос, где было отмечено, что после его «заявления о возможности ядерной, третьей мировой войны весь мир задает себе вопрос: это реальный риск?».

Лавров указал, что западные СМИ исказили его слова о ядерной войне, подчеркнув, что такое перевирание не делает чести западной журналистике.

«Меня спрашивали об угрозах, которые сейчас накапливаются, насколько реальна третья мировая война. Ответил буквально следующее: Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны», — сказал министр.

По словам главы российской дипломатии, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Он уточнил, что такое заявление в 1987 году сделали бывший президент СССР Михаил Горбачев и 40-й американский лидер Рональд Рейган. Кроме того, заявление о недопустимости ядерной войны приняли в июне 2021 года российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден. Причем инициативу высказал первый.

Лавров добавил, что на достижение этой цели также направлено предложение Путина созвать саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Причем, по словам главы российского МИДа, если Франция и Китай его поддержали, то США и Великобритания пока тормозят проведение этого важного мероприятия.

«После того, как я это сказал, призвал быть максимально осторожными и не раздувать существующие риски. Имел в виду заявление президента [Украины] Владимира Зеленского в феврале этого года о том, что Украина ошиблась, отказавшись от ядерного оружия, и надо его снова обретать. Здесь же и заявление руководителей Польши о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. И многое другое», — обратил внимание Лавров.

Ранее, 30 апреля, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

Ранее, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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