Подписать — не значит решиться: какие страны не хотят отказываться от ядерных испытаний
В 2021 году исполнилось 25 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За это время его подписали 185 государств, но без одобрения восьми стран документ до сих пор так и не вступил в силу. О том, кто и почему не хочет отказываться от испытаний ядерного оружия (ЯО), — в материале «Известий».
Запретный договор
Подписантам ДВЗЯИ запрещено проводить испытательные ядерные взрывы, а также побуждать к этому другие страны или участвовать в таких взрывах. Этого нельзя делать ни на земле, ни под землей, ни в космосе, ни под водой. И хотя документ подписали уже 185 стран (последней в феврале 2021 года была Куба) и ратифицировали 170 (последними тогда же стали Коморские острова), а в мире действует глобальный мораторий на ядерные испытания, юридически обязывающего запрета до сих пор нет.
Без вступления договора в силу не может начать работу Организация ДВЗЯИ, которая будет заниматься верификацией прописанного запрета и проводить мониторинг. Пока же действует подготовительная комиссия (ПК) ОДВЗЯИ, главная задача которой — работать над тем, чтобы документ все-таки начал полноценно действовать.
В приложении 2 к договору обозначен список из 44 стран, чьи подписание и ратификация обязательны для того, чтобы он вступил в силу. В этот список входит в том числе и Россия — свою подпись она поставила в 1996 году, ратифицировала документ в 2000-м; сейчас на ее территории действует 29 станций мониторинговой системы ядерных испытаний из планируемых 32. Из 44 критически важных для договора государств ДВЗЯИ не ратифицировали восемь: Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан и США.
Экраны в диспетчерской Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)
Выступая 20 декабря на онлайн-лекции в российском ПИР-Центре, замгенсекретаря ООН Идзуми Накамицу в очередной раз призвала оставшиеся страны как можно скорее одобрить документ. «Установление сроков могло бы помочь в этом направлении, но нам необходимо принять не одну меру для ускорения ратификации соглашения, а целый комплекс для того, чтобы побудить страны сделать это», — сказала она, не уточнив при этом, о каких мерах идет речь.
Как рассказали «Известиям» в ПК ОДВЗЯИ, ее исполнительный секретарь Роберт Флойд твердо намерен встретиться с представителями всех восьми стран, чтобы понять, что мешает им ратифицировать документ и как эти препятствия могут быть сняты.
— Пять из восьми стран (КНР, Египет, Иран, Израиль и США. — «Известия») уже подписали договор. Они активно участвуют в заседаниях подготовительной комиссии и проводят регулярные консультации по широкому кругу вопросов, включая и темы, относящиеся к ратификации, — отметили в ПК ОДВЗЯИ. — Многие из этих стран уже значительно поддерживают договор и обозначенный в нем режим верификации. Есть множество других государств, которые проявили интерес к ратификации договора, и ПК работает с ними, оказывая им техническую и другого рода поддержку.
Однако попыток подготовительной комиссии может быть недостаточно. Отказ некоторых государств запретить у себя ядерные испытания связан в том числе и с их недоверием — в первую очередь друг к другу.
США и Китай
«Я хочу сразу же ясно дать понять, что США поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявила в сентябре этого года замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. По ее словам, «на этом пути есть серьезные препятствия» — в том числе и ратификация документа рядом стран. Однако, как показала практика, главное препятствие — это сенат США, который не пропустил документ в 1999 году. Президент Барак Обама постарался поднять этот вопрос в 2009-м, но тогда большинство принадлежало республиканцам, и вновь проводить документ через конгресс не стали.
В 2020 году The Washington Post сообщала, что администрация Дональда Трампа обсуждала возобновление ядерных испытаний — это мог быть первый такой взрыв с 1992 года. Однако от этой идеи всё же отказались, предпочтя «другие ответы на российскую и китайскую угрозы».
В России, призывая страны ратифицировать ДВЗЯИ, главный упор делают именно на США. Так, в 2020 году на фоне сообщений американских СМИ МИД РФ назвал позицию Вашингтона наиболее деструктивной. Да и сейчас американские заявления Москва воспринимает без особого доверия.
— Обещания ратифицировать ДВЗЯИ последние 25 лет звучали при всех американских президентах, кроме Дональда Трампа, — сказал «Известиям» российский высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией. — Вместе с тем пока нет никаких реально значимых шагов со стороны Вашингтона, которые могли бы свидетельствовать о том, что можно было бы рассчитывать на ратификацию ДВЗЯИ со стороны США.
Главный геополитический противник Штатов — Китай — увязывает свою ратификацию с шагами Вашингтона. Пекин внес ДВЗЯИ в парламент еще в 2004 году, на территории КНР действует четыре мониторинговые станции, однако дальше этого дело не идет.
— КНР не ратифицировала документ потому, что этого не сделали США, которые обвиняют Пекин в модернизации стратегических и тактических ядерных вооружений, — пояснил «Известиям» член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин. — Более того, наравне с РФ Китай значится в американских ядерных стратегиях как потенциальный объект для нападения в первом ядерном ударе.
Индия и Пакистан
Еще одна пара стран, чье противостояние объясняет их отказ от ядерных испытаний, — это Индия и Пакистан. Оба государства не стали подписывать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, который лежит в основе современной архитектуры безопасности.
Как пояснили «Известиям» в постпредстве Индии при ООН в Вене, Нью-Дели участвовал в разработке ДВЗЯИ, однако не смог к нему подключиться, поскольку документ «не снял с повестки ряд обеспокоенностей, которые выражала Индия». При этом там обратили внимание на то, что страна придерживается моратория на ядерные испытания.
В постпредстве Пакистана в Вене на просьбу «Известий» прояснить позицию Исламабада не ответили. Эксперты увязывают его отказ от ДВЗЯИ с индийским фактором, который считается главным локомотивом пакистанской ядерной программы.
Израиль, Иран и Египет
Третья пара противников — Израиль и Иран подписали ДВЗЯИ одними из первых. В отличие от всех других обладателей ядерного оружия, еврейское государство отрицает наличие у него ЯО; оно не присоединилось к ДНЯО и официально не объявило о моратории на ядерные испытания. При этом у него есть соглашение с ПК ОДВЗЯИ по работе в Израиле Международной системы мониторинга.
Атомная электростанция в Иране
Тегеран международный мониторинг к себе так и не пустил. Предыдущий исполнительный секретарь ПК Лассина Зербо, чтобы удержать США в ядерной сделке с Ираном, даже высказывал в беседе с агентством Reuters идею включить ратификацию ДВЗЯИ в ее условия, но этого не произошло. В итоге Штаты из соглашения вышли, и сейчас главный вопрос в том, удастся ли его реанимировать (очередной раунд переговоров на этот счет начался в Вене 27 декабря 2021 года).
Египет — самая неочевидная страна из всех, что не ратифицировали договор, хотя бы потому, что у него нет ядерного оружия. Его главное условие в том, что на Ближнем Востоке должен утвердиться режим нераспространения ЯО. Для этого к ДНЯО должен присоединиться Израиль, а закрепит этот режим создание в регионе зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ). Над этим члены ДНЯО бьются с 1995 года, главное препятствие на пути к такой зоне — категорическое неприятие со стороны еврейского государства.
КНДР
Самая закрытая из всех стран, КНДР, остается в стороне от формальных режимов контроля за ядерным оружием: она вышла из ДНЯО, а ДВЗЯИ даже не подписывала. При этом в 2018 году Пхеньян всё же объявил мораторий на ядерные испытания. Его соблюдение (как и всю свою ядерную программу) Северная Корея увязывает в первую очередь с позицией США.
Так, в январе 2020 года южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на советника постпредства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоля, сообщило: из-за «жесточайших и негуманных санкций» США республика «не видит оснований, чтобы и далее быть связанной в одностороннем порядке обязательствами» по мораторию. Тем не менее Пхеньян его по-прежнему соблюдает — по официальным данным, последнее испытание ЯО он провел в сентябре 2017 года.
В экспертном сообществе уверены: одних усилий подготовительной комиссии для вступления ДВЗЯИ в силу недостаточно — для этого страны должны согласиться между собой. По мнению Владимира Козина, единственный выход в том, чтобы все девять ядерных держав (пять официальных и четыре неофициальные) либо перекрестно, на двусторонней основе, либо в многостороннем формате договорились друг с другом о неприменении ядерного оружия в первом ударе (первый ядерный удар прописан, в частности, в американской доктрине). Такой вариант выглядит утопическим и практически нереализуемым. И уж если такие переговоры и начнутся, то вступление ДВЗЯИ в силу будет скорее дополнительным бонусом, нежели их итоговой целью.