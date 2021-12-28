Подписать — не значит решиться: какие страны не хотят отказываться от ядерных испытаний

В 2021 году исполнилось 25 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За это время его подписали 185 государств, но без одобрения восьми стран документ до сих пор так и не вступил в силу . О том, кто и почему не хочет отказываться от испытаний ядерного оружия (ЯО), — в материале «Известий» .

Запретный договор

Подписантам ДВЗЯИ запрещено проводить испытательные ядерные взрывы, а также побуждать к этому другие страны или участвовать в таких взрывах . Этого нельзя делать ни на земле, ни под землей, ни в космосе, ни под водой. И хотя документ подписали уже 185 стран (последней в феврале 2021 года была Куба) и ратифицировали 170 (последними тогда же стали Коморские острова), а в мире действует глобальный мораторий на ядерные испытания, юридически обязывающего запрета до сих пор нет .

Без вступления договора в силу не может начать работу Организация ДВЗЯИ , которая будет заниматься верификацией прописанного запрета и проводить мониторинг. Пока же действует подготовительная комиссия (ПК) ОДВЗЯИ, главная задача которой — работать над тем, чтобы документ все-таки начал полноценно действовать.

В приложении 2 к договору обозначен список из 44 стран, чьи подписание и ратификация обязательны для того, чтобы он вступил в силу. В этот список входит в том числе и Россия — свою подпись она поставила в 1996 году, ратифицировала документ в 2000-м ; сейчас на ее территории действует 29 станций мониторинговой системы ядерных испытаний из планируемых 32. Из 44 критически важных для договора государств ДВЗЯИ не ратифицировали восемь: Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан и США .

Подписать Экраны в диспетчерской Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Выступая 20 декабря на онлайн-лекции в российском ПИР-Центре, замгенсекретаря ООН Идзуми Накамицу в очередной раз призвала оставшиеся страны как можно скорее одобрить документ. «Установление сроков могло бы помочь в этом направлении, но нам необходимо принять не одну меру для ускорения ратификации соглашения, а целый комплекс для того, чтобы побудить страны сделать это», — сказала она, не уточнив при этом, о каких мерах идет речь.

Как рассказали «Известиям» в ПК ОДВЗЯИ, ее исполнительный секретарь Роберт Флойд твердо намерен встретиться с представителями всех восьми стран , чтобы понять, что мешает им ратифицировать документ и как эти препятствия могут быть сняты.

— Пять из восьми стран (КНР, Египет, Иран, Израиль и США. — «Известия») уже подписали договор . Они активно участвуют в заседаниях подготовительной комиссии и проводят регулярные консультации по широкому кругу вопросов, включая и темы, относящиеся к ратификации, — отметили в ПК ОДВЗЯИ. — Многие из этих стран уже значительно поддерживают договор и обозначенный в нем режим верификации. Есть множество других государств, которые проявили интерес к ратификации договора, и ПК работает с ними, оказывая им техническую и другого рода поддержку.

Однако попыток подготовительной комиссии может быть недостаточно. Отказ некоторых государств запретить у себя ядерные испытания связан в том числе и с их недоверием — в первую очередь друг к другу.

США и Китай

«Я хочу сразу же ясно дать понять, что США поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний », — заявила в сентябре этого года замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. По ее словам, « на этом пути есть серьезные препятствия» — в том числе и ратификация документа рядом стран . Однако, как показала практика, главное препятствие — это сенат США, который не пропустил документ в 1999 году. Президент Барак Обама постарался поднять этот вопрос в 2009-м, но тогда большинство принадлежало республиканцам, и вновь проводить документ через конгресс не стали.

В 2020 году The Washington Post сообщала, что администрация Дональда Трампа обсуждала возобновление ядерных испытаний — это мог быть первый такой взрыв с 1992 года. Однако от этой идеи всё же отказались, предпочтя «другие ответы на российскую и китайскую угрозы».

Фото: Global Look Press LGM-30 «Минитмен» — наземная МБР ВВС США

В России, призывая страны ратифицировать ДВЗЯИ, главный упор делают именно на США. Так, в 2020 году на фоне сообщений американских СМИ МИД РФ назвал позицию Вашингтона наиболее деструктивной . Да и сейчас американские заявления Москва воспринимает без особого доверия.

— Обещания ратифицировать ДВЗЯИ последние 25 лет звучали при всех американских президентах, кроме Дональда Трампа , — сказал «Известиям» российский высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией. — Вместе с тем пока нет никаких реально значимых шагов со стороны Вашингтона , которые могли бы свидетельствовать о том, что можно было бы рассчитывать на ратификацию ДВЗЯИ со стороны США.

Главный геополитический противник Штатов — Китай — увязывает свою ратификацию с шагами Вашингтона. Пекин внес ДВЗЯИ в парламент еще в 2004 году, на территории КНР действует четыре мониторинговые станции, однако дальше этого дело не идет.

— КНР не ратифицировала документ потому, что этого не сделали США, которые обвиняют Пекин в модернизации стратегических и тактических ядерных вооружений , — пояснил «Известиям» член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин. — Более того, наравне с РФ Китай значится в американских ядерных стратегиях как потенциальный объект для нападения в первом ядерном ударе.

Индия и Пакистан

Еще одна пара стран, чье противостояние объясняет их отказ от ядерных испытаний, — это Индия и Пакистан. Оба государства не стали подписывать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, который лежит в основе современной архитектуры безопасности .

Как пояснили «Известиям» в постпредстве Индии при ООН в Вене, Нью-Дели участвовал в разработке ДВЗЯИ, однако не смог к нему подключиться, поскольку документ «не снял с повестки ряд обеспокоенностей, которые выражала Индия». При этом там обратили внимание на то, что страна придерживается моратория на ядерные испытания.

В постпредстве Пакистана в Вене на просьбу «Известий» прояснить позицию Исламабада не ответили. Эксперты увязывают его отказ от ДВЗЯИ с индийским фактором, который считается главным локомотивом пакистанской ядерной программы.

Израиль, Иран и Египет

Третья пара противников — Израиль и Иран подписали ДВЗЯИ одними из первых . В отличие от всех других обладателей ядерного оружия, еврейское государство отрицает наличие у него ЯО; оно не присоединилось к ДНЯО и официально не объявило о моратории на ядерные испытания. При этом у него есть соглашение с ПК ОДВЗЯИ по работе в Израиле Международной системы мониторинга.

Подписать Атомная электростанция в Иране Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Тегеран международный мониторинг к себе так и не пустил. Предыдущий исполнительный секретарь ПК Лассина Зербо, чтобы удержать США в ядерной сделке с Ираном, даже высказывал в беседе с агентством Reuters идею включить ратификацию ДВЗЯИ в ее условия, но этого не произошло. В итоге Штаты из соглашения вышли, и сейчас главный вопрос в том, удастся ли его реанимировать (очередной раунд переговоров на этот счет начался в Вене 27 декабря 2021 года).

Египет — самая неочевидная страна из всех, что не ратифицировали договор, хотя бы потому, что у него нет ядерного оружия. Его главное условие в том, что на Ближнем Востоке должен утвердиться режим нераспространения ЯО . Для этого к ДНЯО должен присоединиться Израиль, а закрепит этот режим создание в регионе зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ). Над этим члены ДНЯО бьются с 1995 года, главное препятствие на пути к такой зоне — категорическое неприятие со стороны еврейского государства.

КНДР

Самая закрытая из всех стран, КНДР, остается в стороне от формальных режимов контроля за ядерным оружием: она вышла из ДНЯО, а ДВЗЯИ даже не подписывала . При этом в 2018 году Пхеньян всё же объявил мораторий на ядерные испытания. Его соблюдение (как и всю свою ядерную программу) Северная Корея увязывает в первую очередь с позицией США .

Так, в январе 2020 года южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на советника постпредства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоля, сообщило: из-за «жесточайших и негуманных санкций» США республика «не видит оснований, чтобы и далее быть связанной в одностороннем порядке обязательствами» по мораторию. Тем не менее Пхеньян его по-прежнему соблюдает — по официальным данным, последнее испытание ЯО он провел в сентябре 2017 года .