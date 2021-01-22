ДЗЯО жизни: почему РФ не поддерживает договор о запрете ядерного оружия

Россия считает необходимым построить безъядерный мир, однако подключаться к договору о запрещении этого вида оружия не намерена. Отказ от него должен проходить поэтапно и с учетом национальных интересов всех стран, пояснили «Известиям» в МИД РФ . Эту точку зрения разделяют и другие ядерные державы. Тем временем документ, запрещающий этот тип вооружений, уже вступил в силу . На сегодня к нему подключилась 51 страна, и, как сказали опрошенные «Известиями» эксперты, число его подписантов будет постепенно расти.

Ядерные — против

22 января в силу вступил Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Подписавшие его страны обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать и не накапливать ядерное оружие (ЯО) . Документ также запрещает им размещать ЯО на своей территории. Договор обязателен только для тех, кто к нему присоединился , — для того чтобы принудить к его соблюдению остальных, инструментов нет.

На сегодня ДЗЯО ратифицировал 51 участник — в основном это государства Карибского бассейна, Океании и Африки. Из европейских стран его ратифицировали Австрия, Ватикан, Ирландия и Мальта. Ни один из нынешних подписантов ядерным оружием не обладает.

ДЗЯО жизни Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Фото: Global Look Press/Johannes Schmitt-Tegge

Те же, на кого документ направлен в первую очередь, участвовать в нем не намерены . Официальная ядерная «пятерка» — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — отказалась подключаться к работе над договором. В своем совместном заявлении, сделанном в 2018 году на полях Первого комитета Генассамблеи ООН, они отметили, что ДЗЯО противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а именно он заложил основу нынешней архитектуры ядерной безопасности .

В российском МИДе «Известиям» сообщили, что этот подход по-прежнему актуален.

— Мы с уважением относимся к позиции стран, выступающих за скорейший запрет ядерного оружия, и в сегда подтверждали, что разделяем цель построения безъядерного мира, — отметили в ведомстве. — Однако призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично : это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию.

Полемика вокруг ДЗЯО — одна из немногих, где совпадают позиции РФ и Соединенных Штатов. Последние выступают против договора даже активнее — в частности, когда в октябре 2020 года стало понятно, что через три месяца документ вступит в силу, Вашингтон направил подписантам письмо с призывом отозвать свою ратификацию. «Хотя мы признаем ваше суверенное право ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, мы считаем, что вы совершили стратегическую ошибку и должны отозвать свой документ о ратификации или присоединении», — говорилось в письме.

— Роковой недостаток ДЗЯО лежит в предпосылке о том, что прогресс в сфере ядерного разоружения можно отделить от современных угроз безопасности, которые в настоящее время делают ядерное сдерживание необходимым, — сказали «Известиям» в Госдепартаменте США . — Это рискует подорвать отношения США по сдерживанию, которые всё еще нужны для международного мира и безопасности, и усилить разногласия, которые мешают нам вместе работать над решением насущных проблем распространения.

ДЗЯО жизни Государственный департамент США в Вашингтоне Фото: REUTERS/Graeme Sloan

Союзники Штатов по НАТО эту точку зрения разделяют. В декабре 2020 года Североатлантический альянс выступил с заявлением, в котором подчеркнул: у ДЗЯО нет строгих и четких механизмов проверки, и, поскольку его не подписало ни одно ядерное государство, к ликвидации ЯО документ не приведет . «Союзники полны решимости обеспечить безопасность, надежность и эффективность ядерного сдерживания НАТО и отвергают любые попытки его делегитимизировать», — говорится в заявлении.

Справка «Известий» Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года на Конференции ООН. Его поддержали 122 государства-участника. Ядерная «пятерка» — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, а также неофициальные ядерные державы — КНДР, Израиль, Индия и Пакистан в конференции не участвовали. Депозитарием договора обозначен Генеральный секретарь ООН. Для вступления документа в силу было необходимо, чтобы к нему присоединилось 50 стран. В октябре 2020 года этот порог был достигнут: 50-м государством, ратифицировавшим документ, стал Гондурас. Вместе с ним на сегодня в договоре участвуют Антигуа и Барбуда, Австрия, Бангладеш, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Доминика, Гамбия, Гайана, Ватикан, Ирландия, Казахстан, Кирибати, Коста-Рика, Куба, Лесото, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Намибия, Науру, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Острова Кука, Палау, Палестина, Панама, Парагвай, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уругвай, Фиджи, Эквадор, Южная Африка и Ямайка.

Благородная идея без воплощения

ДЗЯО стал символом протеста против фактического прекращения контроля над вооружениями и развала этой системы — по мнению неядерных стран, державы, обладающие ЯО, больше по этому пути идти не хотят . Документ объединяет в себе тезисы, которые уже включены в предыдущие договоры по разоружению и нераспространению, и таким образом призван разом решить все проблемы, связанные с ядерным оружием. Что же мешает его выполнению всеми странами?

По словам экспертов, все упирается в тот факт, что сейчас страны, обладающие ЯО, находятся в отношениях взаимного ядерного сдерживания, когда угрозы применения этого типа вооружений достаточно, чтобы предотвратить враждебные действия противника . Специалисты подчеркивают, что даже сегодня «человечество демонстрирует значительные успехи в уничтожении целых городов и разрушении стран», а потому просто отказаться от ядерного оружия, при этом оставив обычные вооружения, нельзя.

— Это снова будет мир больших войн — в первой половине XX века не было ядерного оружия, но были две страшные мировые войны, — пояснил «Известиям» глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. — Мы не хотим, чтобы мир без ЯО стал местом насилия мощных государств над слабыми : например, представьте себе Израиль без ЯО в окружении враждебных исламских государств; представьте Россию, у которой с восточных границ Китай, интенсивно наращивающий свои силы общего назначения, а с запада — НАТО, которое превосходит ее по военному потенциалу. Ни те, ни другие нападать на Россию не собираются, но чувствовать себя без гарантии в виде ядерного сдерживания она будет очень некомфортно. Мир без ЯО — это не мир минус ЯО, но порядок, построенный совершенно на других основаниях.

ДЗЯО жизни Фото: Global Look Press/Zhang Guojun

Идея безъядерного мира звучит благородно. Так почему существование ДЗЯО спровоцировало такую жесткую полемику? По оценке Алексея Арбатова, причина лежит в том, как на него отреагировали ядерные державы.

— Они сразу же встали в глухую оборону, тем самым подтвердив, что они не хотят идти путем ядерного разоружения, — считает эксперт. — Им надо было принять совместное заявление семи ядерных государств (Израиль наличие у себя ЯО не признает, а КНДР покинула ДНЯО, нарушив правила процедуры. — «Известия»), где было бы сказано: «Мы полностью разделяем философию и пафос этого закона, но рассматриваем его как конечную цель, поскольку в силу ряда обстоятельств свернуть к ней разом невозможно» .

По мнению аналитиков, ДЗЯО мог бы сдвинуть застопорившийся процесс ядерного разоружения с мертвой точки. Кроме того, этот символический документ имеет потенциал для того, чтобы принести и практическую пользу.

— Страны — участницы ДЗЯО и сочувствующие им организации и отдельные специалисты вполне могут активизировать работу над поиском новых методов мониторинга и верификации ядерного разоружения , технологий утилизации ядерных боезарядов и тому подобное, — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Не исключено, что в перспективе это окажется востребованным уже ядерными державами в рамках новых соглашений в области контроля над вооружениями.

Эксперты отмечают, что 51 страной членство в договоре, скорее всего, не ограничится.

— Число участников будет постепенно увеличиваться, — хотя теперь, после вступления в силу, это не так актуально и срочно, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков. — Интересно другое — присоединятся ли к документу союзники США, которые находятся под его «ядерным зонтиком» . Это практически исключено, но в европейских странах идет дискуссия, есть внутреннее давление в пользу присоединения к ДЗЯО. В том числе и в тех, где размещено американское ЯО, — особенно в Германии.