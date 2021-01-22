ДЗЯО жизни: почему РФ не поддерживает договор о запрете ядерного оружия
Россия считает необходимым построить безъядерный мир, однако подключаться к договору о запрещении этого вида оружия не намерена. Отказ от него должен проходить поэтапно и с учетом национальных интересов всех стран, пояснили «Известиям» в МИД РФ. Эту точку зрения разделяют и другие ядерные державы. Тем временем документ, запрещающий этот тип вооружений, уже вступил в силу. На сегодня к нему подключилась 51 страна, и, как сказали опрошенные «Известиями» эксперты, число его подписантов будет постепенно расти.
Ядерные — против
22 января в силу вступил Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Подписавшие его страны обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать и не накапливать ядерное оружие (ЯО). Документ также запрещает им размещать ЯО на своей территории. Договор обязателен только для тех, кто к нему присоединился, — для того чтобы принудить к его соблюдению остальных, инструментов нет.
На сегодня ДЗЯО ратифицировал 51 участник — в основном это государства Карибского бассейна, Океании и Африки. Из европейских стран его ратифицировали Австрия, Ватикан, Ирландия и Мальта. Ни один из нынешних подписантов ядерным оружием не обладает.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Те же, на кого документ направлен в первую очередь, участвовать в нем не намерены. Официальная ядерная «пятерка» — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — отказалась подключаться к работе над договором. В своем совместном заявлении, сделанном в 2018 году на полях Первого комитета Генассамблеи ООН, они отметили, что ДЗЯО противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а именно он заложил основу нынешней архитектуры ядерной безопасности.
В российском МИДе «Известиям» сообщили, что этот подход по-прежнему актуален.
— Мы с уважением относимся к позиции стран, выступающих за скорейший запрет ядерного оружия, и всегда подтверждали, что разделяем цель построения безъядерного мира, — отметили в ведомстве. — Однако призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично: это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию.
Полемика вокруг ДЗЯО — одна из немногих, где совпадают позиции РФ и Соединенных Штатов. Последние выступают против договора даже активнее — в частности, когда в октябре 2020 года стало понятно, что через три месяца документ вступит в силу, Вашингтон направил подписантам письмо с призывом отозвать свою ратификацию. «Хотя мы признаем ваше суверенное право ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, мы считаем, что вы совершили стратегическую ошибку и должны отозвать свой документ о ратификации или присоединении», — говорилось в письме.
— Роковой недостаток ДЗЯО лежит в предпосылке о том, что прогресс в сфере ядерного разоружения можно отделить от современных угроз безопасности, которые в настоящее время делают ядерное сдерживание необходимым, — сказали «Известиям» в Госдепартаменте США. — Это рискует подорвать отношения США по сдерживанию, которые всё еще нужны для международного мира и безопасности, и усилить разногласия, которые мешают нам вместе работать над решением насущных проблем распространения.
Государственный департамент США в Вашингтоне
Союзники Штатов по НАТО эту точку зрения разделяют. В декабре 2020 года Североатлантический альянс выступил с заявлением, в котором подчеркнул: у ДЗЯО нет строгих и четких механизмов проверки, и, поскольку его не подписало ни одно ядерное государство, к ликвидации ЯО документ не приведет. «Союзники полны решимости обеспечить безопасность, надежность и эффективность ядерного сдерживания НАТО и отвергают любые попытки его делегитимизировать», — говорится в заявлении.
Благородная идея без воплощения
ДЗЯО стал символом протеста против фактического прекращения контроля над вооружениями и развала этой системы — по мнению неядерных стран, державы, обладающие ЯО, больше по этому пути идти не хотят. Документ объединяет в себе тезисы, которые уже включены в предыдущие договоры по разоружению и нераспространению, и таким образом призван разом решить все проблемы, связанные с ядерным оружием. Что же мешает его выполнению всеми странами?
По словам экспертов, все упирается в тот факт, что сейчас страны, обладающие ЯО, находятся в отношениях взаимного ядерного сдерживания, когда угрозы применения этого типа вооружений достаточно, чтобы предотвратить враждебные действия противника. Специалисты подчеркивают, что даже сегодня «человечество демонстрирует значительные успехи в уничтожении целых городов и разрушении стран», а потому просто отказаться от ядерного оружия, при этом оставив обычные вооружения, нельзя.
— Это снова будет мир больших войн — в первой половине XX века не было ядерного оружия, но были две страшные мировые войны, — пояснил «Известиям» глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. — Мы не хотим, чтобы мир без ЯО стал местом насилия мощных государств над слабыми: например, представьте себе Израиль без ЯО в окружении враждебных исламских государств; представьте Россию, у которой с восточных границ Китай, интенсивно наращивающий свои силы общего назначения, а с запада — НАТО, которое превосходит ее по военному потенциалу. Ни те, ни другие нападать на Россию не собираются, но чувствовать себя без гарантии в виде ядерного сдерживания она будет очень некомфортно. Мир без ЯО — это не мир минус ЯО, но порядок, построенный совершенно на других основаниях.
Идея безъядерного мира звучит благородно. Так почему существование ДЗЯО спровоцировало такую жесткую полемику? По оценке Алексея Арбатова, причина лежит в том, как на него отреагировали ядерные державы.
— Они сразу же встали в глухую оборону, тем самым подтвердив, что они не хотят идти путем ядерного разоружения, — считает эксперт. — Им надо было принять совместное заявление семи ядерных государств (Израиль наличие у себя ЯО не признает, а КНДР покинула ДНЯО, нарушив правила процедуры. — «Известия»), где было бы сказано: «Мы полностью разделяем философию и пафос этого закона, но рассматриваем его как конечную цель, поскольку в силу ряда обстоятельств свернуть к ней разом невозможно».
По мнению аналитиков, ДЗЯО мог бы сдвинуть застопорившийся процесс ядерного разоружения с мертвой точки. Кроме того, этот символический документ имеет потенциал для того, чтобы принести и практическую пользу.
— Страны — участницы ДЗЯО и сочувствующие им организации и отдельные специалисты вполне могут активизировать работу над поиском новых методов мониторинга и верификации ядерного разоружения, технологий утилизации ядерных боезарядов и тому подобное, — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Не исключено, что в перспективе это окажется востребованным уже ядерными державами в рамках новых соглашений в области контроля над вооружениями.
Эксперты отмечают, что 51 страной членство в договоре, скорее всего, не ограничится.
— Число участников будет постепенно увеличиваться, — хотя теперь, после вступления в силу, это не так актуально и срочно, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков. — Интересно другое — присоединятся ли к документу союзники США, которые находятся под его «ядерным зонтиком». Это практически исключено, но в европейских странах идет дискуссия, есть внутреннее давление в пользу присоединения к ДЗЯО. В том числе и в тех, где размещено американское ЯО, — особенно в Германии.
Дмитрий Стефанович обращает внимание и на другие страны, связанные с США формальными и неформальными союзническими обязательствами, — в частности, на Нидерланды, Швецию и Японию. Кроме того, интересным трендом стала поддержка ДЗЯО со стороны отдельных городов — хотя в этом случае речь идет больше о символическом жесте, подытожил эксперт.