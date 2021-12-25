Дойти до ядра: как пуск Ф-1 стал ключевой точкой в истории страны

В НИЦ «Курчатовский институт» прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию со дня пуска первого в Евразии атомного реактора. Сотрудники института и ветераны атомной отрасли собрались, чтобы отдать дань подвигу советских ученых, сумевших всего за 16 месяцев возвести совершенно новую установку в сложнейших послевоенных условиях. Пуск ядерного реактора Игорем Курчатовым стал не только настоящим прорывом в развитии науки и технологий — он помог сохранить независимость страны, отстоять ее право быть свободной. Если бы это произошло всего лишь на несколько лет позднее, история России могла бы быть совсем другой.

Для науки и мира

Ровно 75 лет назад на северо-западе Москвы был запущен первый в Евразии уран-графитовый ядерный реактор Ф-1 — «первый физический». Руководил всеми работами молодой академик Игорь Курчатов, сейчас здание реактора находится на территории легендарного НИЦ «Курчатовский институт». В память об этом событии около Ф-1 25 декабря прошел торжественный митинг. Сотрудники института, известные ученые, люди, ставшие ветеранами атомной отрасли, собрались здесь, чтобы вспомнить, как создавалась установка, не только обеспечившая стремительное научное развитие, но и сохранившая суверенитет нашей страны.

— Мы с глубоким уважением относимся к этой дате, — рассказал заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Ковалишин. — Создание на площадке Ф-1 открытой экспозиции, формирование здесь настоящего памятника истории нашей страны произошло благодаря решению президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

— Говоря о сегодняшнем событии, нужно помнить о великом ученом Игоре Курчатове, о совершенном научном прорыве. И нельзя забывать о том, что пуск Ф-1 стал решением стратегической задачи — обеспечению безопасности нашей страны и даже безопасного развития нашей планеты, — продолжил Алексей Ковалишин. — Игорь Курчатов взялся за сложнейшую задачу, смог решить ее быстро и эффективно, и мы обязаны продолжить его дело.

Насколько быстро шли работы, можно понять хотя бы по «летописи» последнего дня. В 14 часов в день решающего эксперимента, 25 декабря 1946 года, был закончен последний, 62-й слой кладки реактора. Курчатов отпустил всех рабочих и техников — у пульта управления реактором в подземной лаборатории с ним остались только четверо сотрудников: Б.Г. Дубовский, И.С. Панасюк, Н.Е. Бабулевич и А.К. Кондратьев.

На следующий день после успешного пуска в Лабораторию № 2 приехал председатель Спецкомитета, куратор советского атомного проекта Лаврентий Берия, которому Игорь Курчатов продемонстрировал управляемую цепную реакцию деления ядер урана. А спустя три дня руководству страны доложили: «С помощью построенного уран-графитового котла мы теперь в состоянии решить важнейшие вопросы и проблемы промышленного получения и использования атомной энергии».

— Сегодня знаменательный для каждого «курчатовца» день, — сказал вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов. — Прошло 75 лет с той точки, когда, по сути, зародился атомный проект. Тому, что в кратчайшие сроки была решена, казалось бы, невероятная стратегическая задача, предшествовал огромный труд наших ученых. Мы сейчас стоим около установки, которая весила 500 т, и всё это было перенесено учеными буквально на своих плечах.

Выступавшие на митинге отметили, что пуск первого реактора не только дал начало атомной отрасли, но и «запустил» множество направлений в науке.

Более того, как отметили участники торжественного мероприятия, без быстрого возведения реактора история нашей страны могла бы быть совсем другой — возможно, в том числе и Игорю Курчатову мы обязаны своей свободой и независимостью.

Уран-графитовый реактор Ф-1 успешно проработал почти семь десятилетий.

Своими руками

После официальной части мероприятия всех желающих пригласили на экскурсию в здание реактора Ф-1, где каждый мог своими руками прикоснуться к установке, которая навсегда изменила судьбу СССР и России. Там рядом с уран-графитовым «ветераном» атомной отрасли «Известия» пообщались с советским и российским физиком-ядерщиком, академиком РАН Николаем Пономарёвым-Степным.

В НИЦ «Курчатовский институт» он пришел в 1952 году, а сейчас является научным консультантом генерального директора концерна «Росэнергоатом». Сначала разговор зашел, как ни странно, о погоде.

— Вчера я вдруг задумался: а какая же была погода в тот день, когда Игорь Курчатов запустил реактор Ф-1? Поднял архивы, поискал, но информацию не нашел. Впрочем, я уверен, что в тот день была хорошая зимняя погода, — говорит академик.

Когда «Известия» поинтересовались, что, по мнению Николая Пономарёва-Степного, сегодня нужно для развития страны, он отметил, что главное сейчас — это создавать собственную научно-техническую продукцию. Ведь даже 75 лет назад, в то трудное послевоенное время, люди смогли создать первый в Евразии реактор, зная лишь то, что такое возможно.

В кратчайшие сроки в стране, где шла тяжелейшая война, была организована геологоразведка и добыча урана, с нуля создана новая металлургия, налажено производство графита высочайшей чистоты.

— Только такое решение делать всё самим и с нуля дало возможность стать ядерной державой, — заявил Николай Пономарёв-Степной. — Без научно-технологического развития страна обречена на регресс. Страна должна создавать свои технологии. И у нас есть всё, чтобы страна развивалась, — и ученые, и мыслители, и талантливая молодежь.