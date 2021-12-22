Атом и речь: прошлое и будущее ядерных технологий в России
75 лет назад на территории секретной Лаборатории № 2 был пущен первый на континенте Евразия ядерный реактор. Советским ученым удалось всего за 16 месяцев решить сложнейшие технологические и научные задачи. В Доме ученых 21 декабря прошла юбилейная конференция «Пуск реактора Ф-1 — начало атомной эры», посвященная пуску первого уран-графитового «котла», как его тогда называли. Ф-1 создавали в тяжелейших условиях послевоенного времени. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о современных технологиях, старт которым дал атомный проект. В их число входят новое материаловедение для энергетики, авиации и космоса, промышленности, медицины и, конечно, науки. Глава Минобрнауки отметил важность создания Ф-1 в обеспечении безопасности страны и дальнейшего развития технологий.
Время первого
21 декабря в доме ученых им. академика А.П. Александрова в Москве прошла юбилейная конференция «Пуск реактора Ф-1 — начало атомной эры». Она была посвящена 75-летию первого в Евразии реактора. Вел конференцию президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
В своей вступительной речи он отметил, что пуск первого ядерного реактора Ф-1 в СССР и Европе стал эпохальным событием. Сначала участники конференции посмотрели небольшой фильм, посвященный истории создания этой установки. Ролик рассказал гостям о том, как всего за 16 месяцев истощенной войной стране удалось практически с нуля создать Ф-1. На северо-западной окраине Москвы небольшим коллективом под руководством Игоря Курчатова был подготовлен пуск первого на территории Евразии уран-графитового реактора. Вечером 25 декабря 1946 года был уложен последний, 62-й слой активной зоны. Игорь Курчатов сел за пульт управления котлом и начал извлекать из активной зоны кадмиевые стержни. Когда выделяемая в котле тепловая мощность достигла нескольких десятков ватт, Курчатов стабилизировал процесс: используя стержень аварийной защиты, заглушил реакцию.» Котел» проработал около четырех часов.
Затем Михаил Ковальчук передал слово для приветствия заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку. Он отметил, что сегодня атомная отрасль служит не только развитию науки и технологий, но и безопасности нашей страны.
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук
— Пуск реактора позволил решить сразу несколько задач: обеспечить национальную безопасность и стать основой для научного прогресса в энергетике, медицине, технологиях и множестве других направлений, — сказал Александр Новак. — В дальнейшем на базе Ф-1 выполнялись многочисленные научные исследования, создавались новые современные ядерные технологии для различных направлений. Сегодня Россия является признанным лидером мировой ядерной энергетики. Россия занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение атомных электростанций. На разной стадии реализации находится 35 блоков в 12 странах, и это на сегодняшний день составляет 67% мирового рынка зарубежного строительства атомных электростанций.
Также с приветственным словом выступил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он напомнил участникам, что своим рождением отрасль во многом обязана Лаборатории № 2 под руководством Игоря Курчатова и конкретно событию 75 летней давности. Из этого первого «решительного эксперимента» — пуска реактора Ф-1 — возникла целая отрасль — атомная промышленность. И все эти годы содружество ученых и специалистов госкорпорации «Росатом» успешно развивается в интересах страны и мира.
Энергия атома
Научную программу открыл доклад Михаила Ковальчука. Он рассказал о технологиях, которые родились из атомного проекта: новые материалы, атомный и ледокольный флот, термоядерный синтез, мегаустановки, ядерная медицина, методы математического моделирования.
— Одно из новых успешно развивающихся направлений — создание реактора из титановых сплавов для малых энергетических установок, — отметил Михаил Ковальчук. — У нас уже есть прототипы этих установок. Также титановые сплавы используются для подводных аппаратов.
Работа над различными подводными аппаратами находится в активной стадии. Одна из последних разработок — создание подводного обитаемого аппарата с прозрачным корпусом для мониторинга и транспортировки грузов на глубине до 2,5 км.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Еще одна перспективная разработка, о которой рассказал Михаил Ковальчук — материал для термоэлектрического преобразователя. Он «окружает» реактор, забирает его тепло и превращает в электричество. Входит в сферу деятельности института и создание композитных материалов, и аддитивных технологий для авиационной и космической техники.
— Мы первыми в мире начали изучать такое явление, как «нейтринный след», — рассказал Михаил Ковальчук. — Нейтрино — уникальная частица, и для ее регистрации в НИЦ «Курчатовский институт» создавались сверхчувствительные детекторы еще в 1970-годы. Они позволили тогда «засечь» ядерное оружие, которое США вопреки договору перевозило по Средиземному морю на кораблях. Сегодня мы подготовили обновленную программу по нейтрино.
В заключение Михаил Ковальчук напомнил, что энергопотребление в мире неуклонно растет. Одновременно с этим бурно обсуждаются проблема парниковых газов и их влияния на климат. Атомная же энергия обеспечивает высокую энергоэффективность.
— Мы обладаем уникальной сырьевой базой, развитой конкурентной научно-технологической базой, в том числе на основе природоподобных технологий. Мы — сверхдержава, и нам нужна своя энергетическая повестка, — заключил Михаил Ковальчук.
Год науки
Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина выступила на конференции с докладом «Реактор Ф-1 — начало атомного проекта, истоки».
— Последние 80 лет наша страна сохраняет неоспоримое преимущество в ядерной науке,отрасли, во многом, благодаря этому мы сегодня — суверенное государство, — отметила Екатерина Яцишина. — Поэтому хотелось бы подробнее вспомнить, с чего всё начиналось.
Она рассказала об основных моментах развития российской науки, начиная с середины XIX века, связанных с целым рядом легендарных имен, событий и открытий, в том числе и в ядерной физике. Также Екатерина Яцишина напомнила, как развивались атомные проекты в других странах — атомной гонке в преддверии Второй мировой войны и в ее начале.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, посетивший конференцию, поздравил всех сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» с 75-летием пуска реактора.
— Создание реактора Ф-1 — событие масштаба мировой науки, — отметил министр. — Пуск Ф-1 — еще и символическая отправная точка для стремительного развития всей атомной науки, техники, атомной промышленности страны. В XX веке НИЦ «Курчатовский институт» сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны, развитии важнейших стратегических событий, включая разработку и создание ядерного оружия, атомной энергетики страны. Сегодня, в XXI веке, российская наука отвечает на новые глобальные вызовы, которые стоят перед человечеством.
Также министр отметил, что Курчатовский институт сегодня является идеологом развития природоподобных технологий — важнейшего направления для обеспечения независимости и безопасности страны.
В этом году в рамках седьмой всероссийской премии «За верность науке» была объявлена специальная номинация — лучший проект, направленный на защиту исторической правды. Диплом второй степени был присужден просветительскому проекту НИЦ «Курчатовский институт» «Наука великой победы». На конференции Валерий Фальков вручил награду авторам проекта — коллективу Дома ученых Курчатовского института.