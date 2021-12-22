Атом и речь: прошлое и будущее ядерных технологий в России

75 лет назад на территории секретной Лаборатории № 2 был пущен первый на континенте Евразия ядерный реактор. Советским ученым удалось всего за 16 месяцев решить сложнейшие технологические и научные задачи. В Доме ученых 21 декабря прошла юбилейная конференция «Пуск реактора Ф-1 — начало атомной эры», посвященная пуску первого уран-графитового «котла» , как его тогда называли. Ф-1 создавали в тяжелейших условиях послевоенного времени. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о современных технологиях, старт которым дал атомный проект. В их число входят новое материаловедение для энергетики, авиации и космоса, промышленности, медицины и, конечно, науки. Глава Минобрнауки отметил важность создания Ф-1 в обеспечении безопасности страны и дальнейшего развития технологий.

Время первого

21 декабря в доме ученых им. академика А.П. Александрова в Москве прошла юбилейная конференция «Пуск реактора Ф-1 — начало атомной эры». Она была посвящена 75-летию первого в Евразии реактора . Вел конференцию президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В своей вступительной речи он отметил, что пуск первого ядерного реактора Ф-1 в СССР и Европе стал эпохальным событием . Сначала участники конференции посмотрели небольшой фильм, посвященный истории создания этой установки. Ролик рассказал гостям о том, как всего за 16 месяцев истощенной войной стране удалось практически с нуля создать Ф-1. На северо-западной окраине Москвы небольшим коллективом под руководством Игоря Курчатова был подготовлен пуск первого на территории Евразии уран-графитового реактора. Вечером 25 декабря 1946 года был уложен последний, 62-й слой активной зоны. Игорь Курчатов сел за пульт управления котлом и начал извлекать из активной зоны кадмиевые стержни. Когда выделяемая в котле тепловая мощность достигла нескольких десятков ватт, Курчатов стабилизировал процесс: используя стержень аварийной защиты, заглушил реакцию.» Котел» проработал около четырех часов.

Затем Михаил Ковальчук передал слово для приветствия заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку . Он отметил, что сегодня атомная отрасль служит не только развитию науки и технологий, но и безопасности нашей страны.

Атом и речь_2 Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Пуск реактора позволил решить сразу несколько задач: обеспечить национальную безопасность и стать основой для научного прогресса в энергетике, медицине, технологиях и множестве других направлений, — сказал Александр Новак. — В дальнейшем на базе Ф-1 выполнялись многочисленные научные исследования, создавались новые современные ядерные технологии для различных направлений. Сегодня Россия является признанным лидером мировой ядерной энергетики. Россия занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение атомных электростанций. На разной стадии реализации находится 35 блоков в 12 странах, и это на сегодняшний день составляет 67% мирового рынка зарубежного строительства атомных электростанций.

Также с приветственным словом выступил глава «Росатома» Алексей Лихачев . Он напомнил участникам, что своим рождением отрасль во многом обязана Лаборатории № 2 под руководством Игоря Курчатова и конкретно событию 75 летней давности . Из этого первого «решительного эксперимента» — пуска реактора Ф-1 — возникла целая отрасль — атомная промышленность. И все эти годы содружество ученых и специалистов госкорпорации «Росатом» успешно развивается в интересах страны и мира.

Энергия атома

Научную программу открыл доклад Михаила Ковальчука . Он рассказал о технологиях, которые родились из атомного проекта: новые материалы, атомный и ледокольный флот, термоядерный синтез, мегаустановки, ядерная медицина, методы математического моделирования .

— Одно из новых успешно развивающихся направлений — создание реактора из титановых сплавов для малых энергетических установок, — отметил Михаил Ковальчук. — У нас уже есть прототипы этих установок. Также титановые сплавы используются для подводных аппаратов.

Работа над различными подводными аппаратами находится в активной стадии. Одна из последних разработок — создание подводного обитаемого аппарата с прозрачным корпусом для мониторинга и транспортировки грузов на глубине до 2,5 км.

Атом и речь_1 Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна перспективная разработка, о которой рассказал Михаил Ковальчук — материал для термоэлектрического преобразователя. Он «окружает» реактор, забирает его тепло и превращает в электричество. Входит в сферу деятельности института и создание композитных материалов, и аддитивных технологий для авиационной и космической техники.

— Мы первыми в мире начали изучать такое явление, как «нейтринный след» , — рассказал Михаил Ковальчук. — Нейтрино — уникальная частица, и для ее регистрации в НИЦ «Курчатовский институт» создавались сверхчувствительные детекторы еще в 1970-годы. Они позволили тогда «засечь» ядерное оружие, которое США вопреки договору перевозило по Средиземному морю на кораблях. Сегодня мы подготовили обновленную программу по нейтрино .

В заключение Михаил Ковальчук напомнил, что энергопотребление в мире неуклонно растет . Одновременно с этим бурно обсуждаются проблема парниковых газов и их влияния на климат. Атомная же энергия обеспечивает высокую энергоэффективность .

— Мы обладаем уникальной сырьевой базой, развитой конкурентной научно-технологической базой, в том числе на основе природоподобных технологий. Мы — сверхдержава, и нам нужна своя энергетическая повестка , — заключил Михаил Ковальчук.

Год науки

Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина выступила на конференции с докладом «Реактор Ф-1 — начало атомного проекта, истоки».

— Последние 80 лет наша страна сохраняет неоспоримое преимущество в ядерной науке,отрасли, во многом, благодаря этому мы сегодня — суверенное государство, — отметила Екатерина Яцишина. — Поэтому хотелось бы подробнее вспомнить, с чего всё начиналось.

Она рассказала об основных моментах развития российской науки, начиная с середины XIX века, связанных с целым рядом легендарных имен, событий и открытий, в том числе и в ядерной физике . Также Екатерина Яцишина напомнила, как развивались атомные проекты в других странах — атомной гонке в преддверии Второй мировой войны и в ее начале.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, посетивший конференцию, поздравил всех сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» с 75-летием пуска реактора.

— Создание реактора Ф-1 — событие масштаба мировой науки, — отметил министр. — Пуск Ф-1 — еще и символическая отправная точка для стремительного развития всей атомной науки, техники, атомной промышленности страны. В XX веке НИЦ «Курчатовский институт» сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны, развитии важнейших стратегических событий, включая разработку и создание ядерного оружия, атомной энергетики страны. Сегодня, в XXI веке, российская наука отвечает на новые глобальные вызовы, которые стоят перед человечеством.

Также министр отметил, что Курчатовский институт сегодня является идеологом развития природоподобных технологий — важнейшего направления для обеспечения независимости и безопасности страны.

В этом году в рамках седьмой всероссийской премии «За верность науке» была объявлена специальная номинация — лучший проект, направленный на защиту исторической правды. Диплом второй степени был присужден просветительскому проекту НИЦ «Курчатовский институт» «Наука великой победы». На конференции Валерий Фальков вручил награду авторам проекта — коллективу Дома ученых Курчатовского института.