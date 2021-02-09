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На ПИКе: что значит для мировой науки запуск мощнейшего исследовательского реактора

Год науки в России начался с уникального события в Ленинградской области
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На ПИКе: что значит для мировой науки запуск мощнейшего исследовательского реактора
2021-02-08 20:24:54">
2021-02-08 20:24:54
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В день российской науки 8 февраля в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ в Гатчине состоялось долгожданное не только для российского научного сообщества событие: завершился второй этап энергетического пуска одного из крупнейших в мире источника нейтронов – реактора ПИК.

Команда на пуск

Команду на пуск реактора дал президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета при президенте по науке и высшему образованию. Глава государства, открывая заседание Совета, сказал об исключительной важности создания исследовательской инфраструктуры, в первую очередь, уникальных комплексов мегасайенс, к которому относится реактор ПИК. Он поздравил коллектив НИЦ «Курчатовский институт», отметив высокий профессионализм ученых института и пожелал им дальнейшей успешной работы.

На площадке НИЦ "Курчатовский институт" – ПИЯФ непосредственно в момент пуска в пультовом зале присутствовали Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт" и Алексей Лихачев, генеральный директор ГК "Росатом".

— Этот реакторный комплекс - уникальный инструмент для проведения самых передовых научных исследований, в то же время с его помощью мы надеемся совершить технологический прорыв в важнейших областях - таких, как новые материалы, энергетика, новые медицинские технологии и лекарства, сельское хозяйство, историческое материаловедение. Создание и запуск реакторного комплекса ПИК - это свидетельство высочайшего технологического уровня нашей страны, — сказал Михаил Ковальчук.

В свою очередь, ГК «Росатом» выступал генеральным подрядчиком строительства реактора ПИК, обеспечивая уникальной исследовательской мегаустановке высочайшую надежность и безопасность на уровне современных АЭС.

Михаил Ковальчук также подчеркнул: год российской науки открывается пуском реактора ПИК, а символически завершит его 25 декабря юбилей пуска первого в Евразии ядерного реактора Ф-1, который осуществил в далеком 1946 году Игорь Васильевич Курчатов на территории будущего института, ныне носящего его имя. Это был самый первый важнейший шаг, который дал старт советскому атомному проекту.

«Молекула» в сосновом лесу

С высоты птичьего полета реактор ПИК напоминает гигантскую молекулу, в центре которой расположено большое круглое здание, соединенное переходами с несколькими другими строениями разной высоты и формы. В наружном оформлении преобладают оранжевые, красные и серые тона. Со всех сторон реактор окружен высоким еловым лесом, случайно увидеть его не возможно. Охраняется территория как государственная граница, если не строже.

Видимая снаружи инфраструктура служит для обеспечения безопасности. В одном из вспомогательных зданий установлен суперкомпьютер и кабинеты ученых. Другие нужны для отвода тепла, либо выполняют роль защиты от нештатных ситуаций самого разного рода. При этом собственно ядерная реакция протекает в объеме всего пятидесяти литров. Топливом для нее служит изотоп урана-235.

ПИК — реактор водо-водяного типа, где обычная вода используется для отвода тепла, а «тяжелая» вода — дейтерий — для замедления ядерной реакции. Вылетающие из зоны ядерной реакции пучки нейтронов выводятся в специальные каналы различной конфигурации, каждый из которых — отдельная исследовательская станция. Они различаются набором оборудования и задачами. Пять станций уже действуют, остальные 20 построят до 2024 года.

В нейтроноводном зале, куда Михаил Ковальчук привел на экскурсию членов Совета при президенте по науке и образованию, приготовлено оборудование для строительства новых станций.— Мы являемся преемниками создателей атомной отрасли и сегодня пуском ПИКа мы снова выходим на высшие научные мировые позиции, — отметил Михаил Ковальчук. — Наличие такого мощного источника нейтронов даёт науке любой страны уникальный способ изучения свойств вещества и создания новых материалов.

Нейтрон нейтрону рознь

Из всего спектра излучаемых в ходе реакции нейтронов используются так называемые тепловые нейтроны, длина волны которых составляет 1,5-2 ангстрема. Это сопоставимо с размерами атомов и молекул и соответствует задачам по изучению микромира.

— Цена деления измерительного инструмента должна соответствовать размеру измеряемого объекта, — пояснил «Известиям» заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ Владимир Воронин.

По его словам, позже специалисты будут использовать и нейтроны с меньшей длиной волны — для изучения строения ядра атомов. Также в планах — ввести в исследовательское поле холодные (с длиной волны 5-20 ангстрем) и ультрахолодные нейтроны. Первые подходят для изучения строения вещества и особенно интересны материаловедам. Ультрахолодные нейтроны с длиной волны в 1000 ангстрем нужны для изучения свойств самих нейтронов.

— Энергия ультрахолодных нейтронов снижается настолько, что они теряют способность входить внутрь вещества, и их можно хранить в обыкновенной банке, — отметил Владимир Воронин.

ПИК позволит международным группам проводить исследования по различным направлениям, в которых используются нейтронные потоки: от изучения свойств нейтронов и реакторных антинейтрино до решения прикладных научных задач (например, изучения структуры и свойств материалов под облучением), отметил заместитель директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Георгий Тихомиров.

— Появление столь мощного инструмента исследований позволит получать уникальные фундаментальные результаты в различных областях науки, в первую очередь физики, химии, материаловедении, биологии. На площадях реакторного комплекса будет расположено более 30 экспериментальных установок, которые составят базу Международного центра нейтронных исследований, — отметил начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» Томского политехнического университета Артем Наймушин.

Первые шаги

Первыми начали работать станции, где нейтроны используются как объект изучения, так как мощность реактора ученые будут наращивать медленно. К 2024 году должны заработать все 25 исследовательских станций, сообщил Владимир Воронин, - и реактор постепенно выйдет на полную мощность 100 МВатт.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сравнили реактор ПИК с ребенком, который только начал ходить.

— Запуск реактора — это процесс. Вот ребенок родился, не держит голову, вот уже начал держать голову. Потом он садится, начинает вставать, встал — учится ходить. Примерно то же самое происходит и у нас с реактором ПИК, и любой другой мегаустановкой, — подчеркнул Михаил Ковальчук.

Алексей Лихачев согласился с коллегой и уточнил, что сегодня «ребенок» побежал — то есть реактор начал жить энергетической жизнью.

— Побежал еще не со скоростью олимпийского чемпиона, но со скоростью участника олимпийского клуба, которому есть куда расти, — заметил Алексей Лихачев.

Сегодняшний успешный пуск реактора ПИК является результатом плодотворной совместной работы академического сообщества, госкорпорации Росатом и, конечно, Курчатовского института, подчеркнул Михаил Ковальчук.

Справка «Известий»

Проект реактора ПИК создавался в начале 1970-х, в период наибольшего расцвета реакторной науки и техники в мире, и особенно в СССР. Схема компоновки реактора, предложенная для реактора ПИК была настолько удачна, что в дальнейшем стала использоваться практически во всех пучковых реакторах с тяжеловодным отражателем в мире.

К 1986-му, году аварии на Чернобыльской АЭС, готовность реакторного комплекса составляла почти 70 процентов. После аварии проект был принципиально переработан на предмет безопасности, потребовалась новая экспертиза, которая заняла несколько лет. В 1992 году была проведена его международная экспертиза ведущими специалистами и руководителями исследовательских реакторов разных стран.

После распада СССР строительство было фактически заморожено. Ситуация кардинально изменилась, когда ФГБУ «ПИЯФ» был включен в состав участников пилотного проекта по созданию НИЦ «Курчатовский институт», и строительству был придан новый импульс, в феврале 2011 года был осуществлен физический пуск реактора на мощности до 100 Вт.

Реактор ПИК даст возможность осуществлять масштабные нейтронные исследования не только ученых России и стран СНГ, но и других зарубежных стран.

Аббревиатуру ПИК расшифровывают по-разному. Иногда — Пучковый Исследовательский Корпусной (реактор). Иногда — Пучковый Исследовательский Комплекс.

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