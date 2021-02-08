Ума зарплата: как изменит российскую науку новая программа развития

В России будет принята новая госпрограмма научно-технологического развития. С поручением кардинально изменить подходы к финансированию этой сферы выступил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию . Также президент призвал создать более действенные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных исследованиях и разобраться с выплатами научным сотрудникам. 8 февраля официально стартовал Год науки и технологий. Одним из самых знаковых его событий эксперты уже назвали ввод в энергетический режим реактора ПИК в Ленинградской области . Уникальная установка для проведения научных исследований «совершенно заоблачного уровня» станет базовой для технологических прорывов в области создания новых материалов и технологий в самых разных отраслях.

Стратегический приоритет

Заседание, прошедшее под председательством Владимира Путина, было приурочено ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. В этот же понедельник начался Год науки и технологий. В целом укрепление научного потенциала страны — одна из важнейших задач для властей, уверен президент. По его словам, это долгосрочная и системная работа, которая последовательно ведется последние годы.

Свою значимость наука особо показала во время борьбы с пандемией коронавируса . При этом российские ученые пока проходят это испытание весьма достойно. Так, в настоящий момент Россия — единственная страна, которая смогла создать сразу три вакцины от COVID-19 собственной разработки.

— Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но еще значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцины, организовать массовую вакцинацию, — заявил он.

По словам президента, такой же быстрый процесс масштабирования технологий, создания на их основе конкурентных, востребованных продуктов необходим и в других критически важных для общества областях . Речь идет об ускоренной цифровизации, производстве качественных продуктов питания, новых экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях, а также решениях по защите окружающей среды.

Ума зарплата Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Для достижения поставленных задач Владимир Путин, в частности, поручил принять новую государственную программу научно-технологического развития . Он попросил кардинально изменить подходы к финансированию этой сферы за счет бюджетных средств. Кроме того, президент во время заседания призвал членов кабмина разобраться с выплатами научным сотрудникам после того, как кандидат биологических наук Анастасия Проскурина посетовала на доход в размере 25 тыс. рублей . Хотя, согласно указу президента, зарплата ученых должна быть доведена до 200% от средней по региону.

— На мой взгляд, следует пересмотреть систему оплаты научных сотрудников, повысив ее базовую часть, а также упростить получение грантов. Надо возрождать престиж как науки, так и научных сотрудников, стимулировать преемственность поколений, но это невозможно без создания системы льгот, достойной — то есть выше среднего — оплаты труда, повышения авторитета в обществе, чтобы привлекать и удерживать как молодых сотрудников, так и людей более старшего поколения,— заявила «Известиям» член Общественной палаты Наталья Агре.

Кроме того президент призвал создать более действенные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных исследованиях вместе с научными институтами, вузами и конструкторскими бюро, а также использовать отечественные решения для обновления производств и выпуска высокотехнологичной продукции .

— Одна из главных бед российской науки — в том, что основным источником её финансирования остаётся бюджет, — сказал «Известиям» президент РТУ МИРЭА, академик РАН Александр Сигов. — Здесь два аспекта: с одной стороны, он не бездонный, и Боливар не выдержит двоих, а уж тем более и науку, и оборонный комплекс, и социальную сферу, и всё остальное. А с другой — государство тормозит в создании механизмов стимулирования для бизнеса, который и должен взять на себя львиную долю расходов на науку.

По словам эксперта, объявленный президентом Год науки и технологий — хороший повод, чтобы за 2021-ый решить многие проблемы: внедрить новые инструменты инвестиций бизнеса в науку, дебюрократизировать ее и предложить новые возможности для российских ученых .

Шаг вперед

Во время заседания президент России также дал старт выводу реактора ПИК на энергетический режим работы. Как пояснил президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, реактор важен для проведения научных исследований «совершенно заоблачного уровня» , прорывов в области разработки новых материалов и технологий в энергетике. В частности, речь идет о создании принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий, добавил он. При этом установка разработана, изготовлена и запускается отечественными силами.

— Начиная процесс ввода в энергетический режим реактора ПИК, мы открываем на самом деле очень важный год, потому что у нас подготовлена к физическому пуску установка мирового класса — термоядерный реактор токамак на основной площадке Курчатовского института, которую в ближайшее время мы тоже будем запускать и вводить в эксплуатацию. Дальше у нас подготовлена NICA , которая двигается тоже к запуску, и в этом смысле у нас грядет масса событий, — отметил Михаил Ковальчук.

Ума зарплата Пульт управления реактора ПИК Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Во время видеоконференции он подчеркнул, что страны, способные создавать такие установки, образуют узкий элитарный клуб . При этом Россия всегда занимала в нем знаковое место.

— Наше лидерство закреплено тем, что сегодня нет масштабных мировых мегапроектов, в которых бы Россия не занимала ключевые позиции . Например, речь идет в первую очередь о международном термоядерном реакторе ITER, речь идёт о рентгеновском лазере на свободных электронах в Гамбурге, речь идёт о CERN, о синхротронном европейском центре в Европе, где Россия играет ключевую роль, — сказал он.

После выведения реактора ПИК на энергетический режим работы президент поздравил команду Курчатовского института с Днём российской науки, отметив, что это институт с огромными традициями и беспрецедентно высоким уровнем подготовки специалистов.

Программный подход

Научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны соответствовать современным вызовам, подчеркнул президент на совещании. По его словам, задача не только получить новые знания и осуществить прорывные открытия. Важно, чтобы плоды технологического прогресса служили людям и были широко доступны.

Так, он напомнил, что уже запущены научно-технологические программы в сельском хозяйстве и генетике — в будущем это поможет повысить качество и продолжительность жизни, улучшить здоровье россиян. В течение серии специальных совещаний Владимир Путин предложил обсудить реализацию всех программ.

Ума зарплата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также российский лидер заявил о необходимости такого же подхода в сфере экологии и климата, подписав соответствующий указ о запуске федеральной научно-технической программы в этой области . Цель — разработка и внедрение отечественных технологий в построение экологической безопасности.

Согласился Владимир Путин и с созданием специальной комиссии по научно-технологическому развитию при правительстве. В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не ниже заместителя руководителя, а также представители Совета Безопасности.