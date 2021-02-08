Ума зарплата: как изменит российскую науку новая программа развития
В России будет принята новая госпрограмма научно-технологического развития. С поручением кардинально изменить подходы к финансированию этой сферы выступил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Также президент призвал создать более действенные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных исследованиях и разобраться с выплатами научным сотрудникам. 8 февраля официально стартовал Год науки и технологий. Одним из самых знаковых его событий эксперты уже назвали ввод в энергетический режим реактора ПИК в Ленинградской области. Уникальная установка для проведения научных исследований «совершенно заоблачного уровня» станет базовой для технологических прорывов в области создания новых материалов и технологий в самых разных отраслях.
Стратегический приоритет
Заседание, прошедшее под председательством Владимира Путина, было приурочено ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. В этот же понедельник начался Год науки и технологий. В целом укрепление научного потенциала страны — одна из важнейших задач для властей, уверен президент. По его словам, это долгосрочная и системная работа, которая последовательно ведется последние годы.
Свою значимость наука особо показала во время борьбы с пандемией коронавируса. При этом российские ученые пока проходят это испытание весьма достойно. Так, в настоящий момент Россия — единственная страна, которая смогла создать сразу три вакцины от COVID-19 собственной разработки.
— Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но еще значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцины, организовать массовую вакцинацию, — заявил он.
По словам президента, такой же быстрый процесс масштабирования технологий, создания на их основе конкурентных, востребованных продуктов необходим и в других критически важных для общества областях. Речь идет об ускоренной цифровизации, производстве качественных продуктов питания, новых экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях, а также решениях по защите окружающей среды.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Для достижения поставленных задач Владимир Путин, в частности, поручил принять новую государственную программу научно-технологического развития. Он попросил кардинально изменить подходы к финансированию этой сферы за счет бюджетных средств. Кроме того, президент во время заседания призвал членов кабмина разобраться с выплатами научным сотрудникам после того, как кандидат биологических наук Анастасия Проскурина посетовала на доход в размере 25 тыс. рублей. Хотя, согласно указу президента, зарплата ученых должна быть доведена до 200% от средней по региону.
— На мой взгляд, следует пересмотреть систему оплаты научных сотрудников, повысив ее базовую часть, а также упростить получение грантов. Надо возрождать престиж как науки, так и научных сотрудников, стимулировать преемственность поколений, но это невозможно без создания системы льгот, достойной — то есть выше среднего — оплаты труда, повышения авторитета в обществе, чтобы привлекать и удерживать как молодых сотрудников, так и людей более старшего поколения,— заявила «Известиям» член Общественной палаты Наталья Агре.
Кроме того президент призвал создать более действенные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных исследованиях вместе с научными институтами, вузами и конструкторскими бюро, а также использовать отечественные решения для обновления производств и выпуска высокотехнологичной продукции.
— Одна из главных бед российской науки — в том, что основным источником её финансирования остаётся бюджет, — сказал «Известиям» президент РТУ МИРЭА, академик РАН Александр Сигов. — Здесь два аспекта: с одной стороны, он не бездонный, и Боливар не выдержит двоих, а уж тем более и науку, и оборонный комплекс, и социальную сферу, и всё остальное. А с другой — государство тормозит в создании механизмов стимулирования для бизнеса, который и должен взять на себя львиную долю расходов на науку.
По словам эксперта, объявленный президентом Год науки и технологий — хороший повод, чтобы за 2021-ый решить многие проблемы: внедрить новые инструменты инвестиций бизнеса в науку, дебюрократизировать ее и предложить новые возможности для российских ученых.
Шаг вперед
Во время заседания президент России также дал старт выводу реактора ПИК на энергетический режим работы. Как пояснил президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, реактор важен для проведения научных исследований «совершенно заоблачного уровня», прорывов в области разработки новых материалов и технологий в энергетике. В частности, речь идет о создании принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий, добавил он. При этом установка разработана, изготовлена и запускается отечественными силами.
— Начиная процесс ввода в энергетический режим реактора ПИК, мы открываем на самом деле очень важный год, потому что у нас подготовлена к физическому пуску установка мирового класса — термоядерный реактор токамак на основной площадке Курчатовского института, которую в ближайшее время мы тоже будем запускать и вводить в эксплуатацию. Дальше у нас подготовлена NICA, которая двигается тоже к запуску, и в этом смысле у нас грядет масса событий, — отметил Михаил Ковальчук.
Пульт управления реактора ПИК
Во время видеоконференции он подчеркнул, что страны, способные создавать такие установки, образуют узкий элитарный клуб. При этом Россия всегда занимала в нем знаковое место.
— Наше лидерство закреплено тем, что сегодня нет масштабных мировых мегапроектов, в которых бы Россия не занимала ключевые позиции. Например, речь идет в первую очередь о международном термоядерном реакторе ITER, речь идёт о рентгеновском лазере на свободных электронах в Гамбурге, речь идёт о CERN, о синхротронном европейском центре в Европе, где Россия играет ключевую роль, — сказал он.
После выведения реактора ПИК на энергетический режим работы президент поздравил команду Курчатовского института с Днём российской науки, отметив, что это институт с огромными традициями и беспрецедентно высоким уровнем подготовки специалистов.
Программный подход
Научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны соответствовать современным вызовам, подчеркнул президент на совещании. По его словам, задача не только получить новые знания и осуществить прорывные открытия. Важно, чтобы плоды технологического прогресса служили людям и были широко доступны.
Так, он напомнил, что уже запущены научно-технологические программы в сельском хозяйстве и генетике — в будущем это поможет повысить качество и продолжительность жизни, улучшить здоровье россиян. В течение серии специальных совещаний Владимир Путин предложил обсудить реализацию всех программ.
Также российский лидер заявил о необходимости такого же подхода в сфере экологии и климата, подписав соответствующий указ о запуске федеральной научно-технической программы в этой области. Цель — разработка и внедрение отечественных технологий в построение экологической безопасности.
Согласился Владимир Путин и с созданием специальной комиссии по научно-технологическому развитию при правительстве. В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не ниже заместителя руководителя, а также представители Совета Безопасности.
В праздничный день глава государства подписал Указ «О присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год». Ее лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.