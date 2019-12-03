Ростки науки: в Курчатовском институте открылась молодежная школа

500 участников из 43 научных организаций, расположенных по всей России и на постсоветском пространстве, приехали в столицу, чтобы принять участие в XVI Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школе. Она открылась в Доме ученых им. А.П. Александрова. Вступительный доклад сделал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, одна из важных целей форума заключается в том, чтобы сформировать научную элиту страны.

В день открытия школы в Доме ученых им. А.П. Александрова (ранее — Дом культуры имени Курчатова) было столпотворение. Будущая научная элита обсуждала, как проведет три «школьных» дня. Программа насыщенная. На пленарные заседания и лекции могут прийти абсолютно все, а потом молодые ученые должны будут разойтись по секциям. Там многие из приехавших в столицу участников представят свои доклады.

У секций следующие направления: «Атомная энергетика и перспективные энергетические технологии», «Геномные и биомедицинские исследования, ядерная медицина», «НБИКС-природоподобные технологии», «Синхротронные и нейтронные источники», «Термоядерные реакторы и физика плазмы», а также «Ядерная физика, физика частиц и астрофизика». Кроме того, отдельная секция будет посвящена междисциплинарным научным проектам школьников.

— Сегодня на первый план выходят творческие способности человека, — отметил в своем докладе президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. — Как никогда начинают цениться созидатели. Это происходит потому, что искусственный интеллект уже лучше человека выполняет любую расчетную работу. Раньше для того, чтобы создать самолет, нужно было сначала придумать его, а потом посадить людей за чертежи и долго экспериментировать с материалами. Теперь же всю эту техническую работу легко выполнит искусственный интеллект.

Именно поэтому, по словам Михаила Ковальчука, сейчас особенно ценятся специалисты, которые умеют придумывать и нестандартно мыслить. Соответственно, единственным конкурентоспособным продуктом на рынке труда становится интеллект.

И для того чтобы уже сейчас сориентироваться на «рынке интеллекта» и рекрутировать лучшие кадры, Курчатовский институт решил собрать на форум школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых. Они посетят многие лаборатории Курчатовского института, в которых уже сегодня работают творчески мыслящие молодые ученые. Это Курчатовский синхротронно-нейтронный комплекс, Курчатовский комплекс НИБКС-природоподобных технологий, суперкомпьютерный и дата-центр. О том, какие исследования идут в этих лабораториях и установках, на открытии школы рассказал директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.

— То, что эти установки работают на одной территории, уникально, — подчеркнул он. — Это позволяет взглянуть на объект с разных ракурсов. Мы как будто бы приобрели бинокулярное зрение. А впереди еще сооружение абсолютно принципиально новой установки — синхротрона четвертого поколения в Протвино.

Также Александр Благов сообщил о модернизации существующего специализированного синхротрона «КИСИ-Курчатов». По его словам, сейчас вводится в эксплуатацию еще пять новых станций, которые позволят вести исследования по ряду направлений: кристаллография и материаловедение, микро- и наноэлектроника, изучение белковых структур и неразрушающие исследования объектов культурного наследия.

Последний аспект подробно отразила в своем докладе заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт», руководитель лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Екатерина Яцишина. Она рассказала о том, как и что именно можно изучать с помощью уникальной аппаратуры, которая применима к работе с объектами культурного наследия.

— Палеонтологи, историки, археологи еще в начале ХХ века поняли, что естественно-научные методы позволяют им добиться новых, иногда абсолютно противоположных устоявшимся знаний об археологических артефактах, исторических объектах и предметах искусств. Используя мощную экспериментальную базу Курчатовского института, мы не так давно также начали заниматься подобными исследованиями, развивая направление исторического материаловедения, — рассказала Екатерина Яцишина.

Она привела в пример исследования суздальских крестов-энколпионов ХI–ХII веков, Бородинского клада эпохи бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.), а также древнеегипетских мумий из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, которые стали возможны благодаря применению естественно-научных методов.

XVI Курчатовская междисциплинарная молодежная научная школа продлится до 5 декабря. В ее рамках запланировано более 250 научных докладов об исследованиях молодых ученых. Также будут проведены специальные сессии: 3 декабря по теме «Синхротронные и нейтронные исследования: инфраструктура и методы», 4 декабря — «Геномные исследования и развитие природоподобных технологий».