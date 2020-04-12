По законам физики военного времени: как сражались на фронте науки

Ровно 77 лет назад, 12 апреля 1943 года, в СССР начала свою работу знаменитая Лаборатория № 2, ученые которой участвовали в борьбе с пришедшим на нашу землю врагом наравне с бойцами Красной армии . На счету этих самоотверженных людей — создание технологии брони для советских танков, противоминной защиты кораблей Военно-морского флота и боевой техники, первых систем радиолокационной разведки для защиты неба Москвы и Ленинграда. Кроме того — организация безопасного движения по ленинградской Дороге жизни, которое стало возможным благодаря прибору для изучения состояния льда Ладожского озера, а также технология извлечения и очистки пищевого растительного масла из лакокрасочных материалов, столь необходимого для голодающего Ленинграда. В день 77-й годовщины создания Лаборатории № 2 «Известия» вспоминают разработки ученых, впоследствии сформировавших коллектив легендарного Курчатовского института, которые приближали общую Победу.

Воззвание к науке

Секретная Лаборатория № 2 была создана на окраине Москвы 12 апреля 1943 года — в самый разгар Великой Отечественной — для работы над советской атомной бомбой. Исключительную значимость этого события подчеркивают в Курчатовском институте — сегодня одном из крупнейших научных центров мира, выросшем из той лаборатории, где сначала работали 100 человек, включая кочегара.

— Если бы руководство страны благодаря группе ученых и данным разведки не занялось атомным проектом в тяжелейшую для страны осень 1942 года, образовав урановый комитет, а через полгода — Лабораторию № 2 под руководством Игоря Курчатова, само существование СССР оказалось бы под угрозой , — подчеркнул в беседе с «Известиями» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

лк1 Фото: ИЗВЕСТИЯ

Но, прежде чем приняться за создание оружия будущего, советские физики должны были решить целый ряд задач военного времени, внести свой вклад в победу над фашизмом. Их намерение было объявлено уже 29 июня 1941 года (на восьмой день войны) через воззвание, обращение к ученым всех стран, опубликованное в № 152 (7528) газеты «Известия».

«В этот час решительного боя советские ученые идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с фашистскими поджигателями войны — во имя защиты своей родины и во имя защиты свободы мировой науки и спасения культуры, служащей всему человечеству», — говорилось в этом историческом документе.

Спасти и размагнитить

Первая задача была поставлена перед физиками сразу: в первые месяцы наступления немецкая авиация сбросила на Севастопольскую бухту морские мины, тем самым заблокировав ее акваторию. Новейшие взрывные устройства имели бесконтактный тип действия и реагировали на изменение магнитного поля, происходившее при приближении любого корабля с металлическим корпусом. Нужно было уберечь наши корабли, не дав взорваться мине, каждая из которых содержала 250 кг взрывчатки, уничтожавшей всё в радиусе 50 м.

Фото: РИА Новости/Алексей Межуев Разрыв мины в Севастопольской бухте, 1944 год

Ученые предложили схему размагничивания кораблей. Для этой цели 8 июля 1941 года в Севастополь прибыли сотрудники Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ), которые впоследствии составили костяк Лаборатории № 2. Они привезли с собой магнитометр и часть необходимого оборудования, в кратчайшие сроки создав испытательную базу.

Также к этой работе присоединились специалисты из Англии, которые уже имели схожий опыт. В результате подходы советских и британских инженеров успешно дополнили друг друга.

— Английская система безобмоточного размагничивания была удобнее, чем наша, а наша система обмоточного размагничивания была эффективнее английской, особенно на надводных судах, — вспоминал впоследствии директор Курчатовского института академик Анатолий Александров. — В августе 1941 года на всех флотах были созданы станции безобмоточного размагничивания (СБР). Постоянные как на Балтике, так и на Черном море бомбежки и позже артиллерийские обстрелы делали работу очень напряженной. Однако потери флота на минах всё уменьшались. Ни один размагниченный корабль не погиб.

Анатолий Александров присоединился к ученым ЛФТИ вместе с Игорем Курчатовым, возглавив коллектив, который напряженно работал в тяжелых условиях бесконечных бомбежек.

лк2 Игорь Курчатов в 1932 году одним из первых в СССР приступил к изучению физики атомного ядра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Работы много, всего сделать не успеваем, — писал Курчатов жене из Севастополя в августе 1941 года. — По мере того как продвигаемся вперед, встают всё новые и новые задачи, конца им не видно. Наша группа уже два месяца не имеет ни одного выходного дня».

В результате внедрения созданной учеными технологии на советских военных кораблях начали закреплять специальную обмотку, через которую пропускался постоянный ток. При этом магнитное поле их корпусов компенсировалось магнитным полем тока в такой степени, что прохождение корабля над миной не вызывало срабатывания взрывателя. В дальнейшем Севастопольскую бухту очистили от большинства мин , однако некоторые экземпляры в этом районе продолжают находить до сих пор.

Резонанс или жизнь

Фронтовая работа ученых продолжилась на Дороге жизни — единственной транспортной артерии, которая соединяла Ленинград с остальной страной во время его длительной блокады, продлившейся с сентября 1941 по январь 1944 года. Спасительное движение через Ладожское озеро было открыто, но люди столкнулись с тем, что двигающиеся по трассе машины проваливались сквозь толстый лед , который до этого считался пригодным для передвижения.

Курчатовский институт В Москве открылась фотовыставка, посвященная истории Курчатовского института, который в этом году отмечает свое 75-летие. Подборка уникальных архивных кадров, запечатлевших работу как рядовых сотрудников, так и самого знаменитого физика Игоря Курчатова, — в галерее портала iz.ru Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт» Курчатовский институт Игорь Курчатов, ученый-физик, одним из первых в СССР приступил к изучению физики атомного ядра, его также называют отцом атомной бомбы. На фото: ученый в физико-техническом институте в Ленинграде, 1930-е годы Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт» Курчатовский институт Курчатовский институт был создан в 1943 году. Сначала он именовался Лабораторией № 2 АН СССР, сотрудники которой занимались созданием ядерного оружия. Позднее лабораторию переименовал в Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова, а в 1991 году — в Национальный исследовательский центр Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт» Курчатовский институт Графитовая кладка первого в Европе и Азии ядерного реактора Ф-1, который был запущен академиком Игорем Курчатовым в декабре 1946 года Фото: ТАСС/Олег Кузьмин Курчатовский институт Установка «Токамак-6» в отделе плазменных исследований института, 1970 год. Токамаки использовались для проведения управляемого термоядерного синтеза Фото: РИА Новости/Михаил Озерский Курчатовский институт Игорь Курчатов в своем кабинете, 1960 год Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт» Курчатовский институт Инженер у экспериментальной термоядерной установки «Огра», 1967 год Фото: ТАСС/Алексей Батанов Курчатовский институт Сотрудники Обнинской АЭС, запущенной в 1951 году. Научным руководителем работ по ее созданию стал Игорь Курчатов Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт» Курчатовский институт Проверка систем инжектора ИРЕК, который должен разогревать плазму в токамаке Т-15. Эксперименты на нем проводились в конце 1980-х — начале 1990-х годов Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич Курчатовский институт В начале 1950-х годов по инициативе Курчатова и Александрова начались работы по созданию судовых атомных энергетических установок. На фото: атомная подводная лодка, проект 671 типа «Ерш» Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт» Курчатовский институт Младший научный сотрудник отдела плазменных исследований, оператор «Токамака-3» — первого функционального аппарата этого типа, 1970 год Фото: РИА Новости/Михаил Озерский Курчатовский институт Сегодня Курчатовский институт — один из крупнейших научно-исследовательских центров России. Его специалисты занимаются исследованиями в области безопасного развития ядерной энергетики. На фото: ускоритель «Факел» Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Для исследования опасного феномена была привлечена группа ученых, в которую входил физик Павел Кобеко, ранее работавший вместе с Курчатовым в ЛФТИ над исследованием кристаллов сегнетовой соли. Проанализировав ситуацию, он предположил, что причиной аварий выступает эффект резонанса, который мог возникать при определенной частоте и скорости проезжающих машин. В дальнейшем эта гипотеза была подтверждена с помощью приборов, способных измерять колебания льда. Они были сделаны учеными в полевых условиях — при использовании таких подручных материалов, как части парковых ограждений и элементы старых телефонных аппаратов.

Фото: РИА Новости/Еланчук И.В. Курчатов, П.П. Кобеко, К.Д. Синельников (справа налево) в лаборатории ЛФТИ, 1925 год

Во вторую блокадную зиму несколько готовых приборов были с риском для жизни помещены солдатами в специальные проруби, которые вырубались вдоль трассы. Научный эксперимент проводили под обстрелом, многие военнослужащие погибли, а сам Павел Кобеко был несколько раз ранен. Однако эти жертвы не были напрасными — ученым удалось определить время, за которое колебания волны доходили от одного прибора до другого, благодаря чему была вычислена оптимальная скорость движения по дороге и безопасная дистанция между машинами. Таким образом, применение научного подхода позволило спасти множество жизней, а главное — Ладожская дорога успешно функционировала до момента снятия блокады.

Помимо задач, связанных с обороной и транспортом, научным сотрудникам удавалось наладить и бытовую сторону жизни. В частности, под руководством Павла Кобеко был разработан способ выделения пищевого растительного масла из олифы и краски. С помощью ученых был найден новый источник питательных веществ, который был так необходим в голодающем городе.

Записка Курчатова о предложениях Флерова 22 июня 1941 года исследования урана в СССР были прерваны войной. Но через несколько месяцев после этого советское руководство получает агентурную информацию о начале масштабных работ по урановой проблеме в Великобритании и США. Физик Георгий Флеров с фронта направляет письма Сталину, министру высшего образования СССР Кафтанову и Курчатову, обосновывая необходимость возобновить работы по этому направлению. «Вот уже 10 месяцев прошло с начала войны, и всё это время я чувствую себя и действительно очутился в положении человека, пытающегося головою прошибить каменную стену», — пишет Флеров Сталину. «Переоцениваю ли значение «проблемы урана»? Нет, это неверно, и единственное, что делает урановые проекты фантастическими, — это слишком большая перспективность в случае удачного решения задачи», — сказано в письме. Распоряжение Академии наук о создании Лаборатории № 2 12 апреля 1943 года вице-президент Академии наук СССР Александр Байков подписал распоряжение № 121 о создании Лаборатории № 2 АН СССР. Основная задача этой структуры — создание ядерного оружия. Начальником лаборатории стал Игорь Васильевич Курчатов. Этот день считается датой основания Курчатовского института. Записка Курчатова о строительстве первого реактора Академик Курчатов отчитывается о пуске первого в Евразии ядерного реактора Ф-1. Эта установка начала функционировать 25 декабря 1946 года. Результаты исследований на Ф-1 стали основой для проектов более сложных промышленных реакторов. Указ Верховного Совета СССР Атомные бомбардировки США японских городов Хиросимы и Нагасаки заставили советское руководство ускорить работы по созданию нового оружия. 20 августа 1945 года был создан Специальный комитет при ГКО СССР для координации работ по созданию ядерного оружия. Его руководитель Лаврентий Павлович Берия получил чрезвычайные полномочия и неограниченное финансирование. Научным руководителем проекта стал Курчатов. 29 августа 1949 года был произведен взрыв РДС-1 — первой советской атомной бомбы. 29 октября 1949 года Сталин подписал указ о присвоении академику Курчатову и некоторым другим участникам проекта звания Героя Социалистического Труда. Письмо атомщиков Сталину В ответ на столь высокую оценку результатов работы Лаборатории № 2 участники атомного проекта направляют письмо Сталину. Они обещают с еще большей энергией и самоотверженностью работать над дальнейшим развитием порученного дела.

Фактически первый

12 апреля 1943 года по распоряжению Комитета обороны была создана секретная Лаборатория № 2. Перед ее сотрудниками была поставлена цель: разработать для страны атомное оружие. Своевременный старт советского атомного проекта под руководством Игоря Курчатова позволил уже через три года создать первый в Евразии атомный реактор Ф-1 (Фактически первый) на уран-графитовых блоках, пуск которого в Лаборатории № 2 произошел 25 декабря 1946-го. Это стало самым важным первым шагом для создания на Урале промышленного реактора, с помощью которого удалось затем наработать необходимое количество оружейного плутония для первой отечественной атомной бомбы РДС-1. Ее успешное испытание 29 августа 1949-го ликвидировало монополию США в этой области и не дало привести к трагическим последствиям для всего мира. Установленный паритет ядерных арсеналов США и СССР позволил избежать ядерной войны.

Фото: ТАСС/Марк Редькин Начальник ГУ по использованию атомной энергии при Совете Министров СССР Василий Емельянов, председатель комиссии по атомной энергии США Джон Маккоун и директор Института атомной энергии Игорь Курчатов у пульта управления атомным реактором Ф-1, 1959 год

Помимо стратегической значимости реализация атомного проекта дала возможность для развития множества новых научных направлений.

— Курчатовский институт продолжил в последующие годы развивать атомную энергетику, атомный подводный и ледокольный флот, ядерную медицину, суперкомпьютеры, термоядерную энергетику — всё это прямые плоды советского атомного проекта, — подчеркнул Михаил Ковальчук.