Курчатовский первенец: 73 года назад был запущен ядерный реактор Ф-1

В честь 73-й годовщины запуска первого в Евразии ядерного реактора Ф-1 («Физически первый») ветеранов и молодых курчатовцев поздравил директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов. Пуск состоялся 25 декабря 1946 года под руководством Игоря Васильевича Курчатова.

— Научный коллектив под руководством академика Курчатова осуществил цепную реакцию деления урана, что послужило началом стремительного развития атомной отрасли. Это был настоящий трудовой подвиг советских ученых, — отметил Александр Благов.

В 18 часов 25 декабря 1946 года впервые на континенте Евразия Игорь Курчатов вместе с сотрудниками Лаборатории №2 (так в те годы назвался Курчатовский институт) сумел осуществить управляемую цепную реакцию деления урана. Это было сделано с помощью исследовательского ядерного реактора Ф-1, построенного на окраине Москвы в районе Покровского-Стрешнего.

Пуск реактора имел фундаментальное теоретическое и практическое значение. Была доказана осуществимость саморазвивающейся цепной реакции деления в системе графит — естественный уран. Было установлено, что цепная ядерная реакция в реакторе легко регулируется при помощи стержней, способных поглощать нейтроны. Это стало первым успешным шагом на пути к созданию советской атомной бомбы.

Фото: НИЦ «Курчатовский институт»

Решение о ее ускоренном создании в СССР было принято в августе 1945 года сразу после атомной бомбардировки США японских городов Хиросимы и Нагасаки. Постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) СССР № 9887сс/оп был создан специальный комитет, на который было возложено руководство всеми работами по созданию атомной бомбы. Научное руководство работами по урану закрепили за 40-летним профессором Ленинградского физико-технического института Игорем Васильевичем Курчатовым.

Ему были предоставлены широкие полномочия по привлечению необходимых ему институтов, конструкторских бюро и заводов, вызову необходимых людей из действующей армии или с военных заводов. С первых дней он подключил к решению поставленной задачи наиболее талантливых и готовых по своей предвоенной деятельности специалистов: Юрия Харитона, Якова Зельдовича, Георгия Флерова, Исаака Кикоина и Абрама Алиханова. Они определили два главных направления работ — создание ядерного реактора для получения плутония и разделение изотопов природного урана.

Появление такого исследовательского реактора Игорь Курчатов поставил на первое место. Он был нужен для подтверждения принципиальной возможности реализации цепной реакции на природном уране и подготовки следующего шага — создания промышленного реактора.

Фото: НИЦ «Курчатовский институт»

После получения достаточного количества урановых блоков и графита требуемой чистоты в Лаборатории № 2 началось строительство исследовательского реактора Ф-1. А уже 25 декабря был осуществлен его первый пуск. Вся грандиозная по сложности работа, в разоренной войной стране, заняла всего 16 месяцев. В своем отчете руководству СССР Игорь Курчатов написал: «Атомная энергия теперь подчинена воле советского человека!».

Ф-1 стал основой для развития многих направлений атомной науки и промышленности: советской атомной энергетики, военно-морского и гражданского флотов, медицины. В 2016 году в здании реактора была открыта экспозиция, где представлены исторические приборы и научное оборудование 1940-х. Многочисленные фотографии и документы, личные дела курчатовцев-участников создания реактора Ф-1 отражают великую историю создания советского атомного проекта.