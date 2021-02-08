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Россия к середине 2020-х удовлетворит мировой спрос в нейтронных исследованиях

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Россия спустя несколько лет сможет удовлетворить весь мировой спрос в нейтронных исследованиях. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии энергопуска мощнейшего в мире источника нейтронов, нейтронного реактора ПИК в Ленинградской области в понедельник, 8 февраля.

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«Мы реализуем проект ПИК, есть свои активности в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, и в Димитровграде мы реализуем проект МБИР. С учетом этих установок мы к середине 2020-х годов фактически удовлетворим весь мировой спрос в нейтронных исследованиях», — сказал Лихачев.

Старт энергетическому пуску нейтронного реактора ПИК в Гатчине на площадке Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова, который входит в состав национального исследовательского центра «Курчатовский институт» ранее в понедельник дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.

Лихачев сообщил на церемонии запуска, что это событие позволит «Росатому» выйти уже на международный уровень создания не только энергетических, но и исследовательских установок.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на заседании совета по науке и образованию, которое проводил Путин в режиме онлайн, назвал реактор ПИК мощнейшим в мире источником нейтронов. Он отметил, что это не только уникальная установка для проведения научных работ, но и базовая — для технологических прорывов.

По его словам, реактор позволит всему научному сообществу двигаться в правильном направлении. Наличие же такой установки говорит о высоко технологическом уровне развития страны.

Нейтронный реактор ПИК предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, изучения объектов микромира, а также многих других фундаментальных и прикладных научных исследований. Установка находится на площадке Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине (входит в Курчатовский институт).

В октябре 2019 года сообщалось об утверждении в России плана реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019–2027 годы. Отмечалось, что создание самого мощного в мире исследовательского реактора ПИК находится в стадии завершения.

В декабре 2020 года российский лидер подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Также президент поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по его проведению.

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