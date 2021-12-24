Атомный взгляд: как пуск первого советского реактора изменил мир

С 24 декабря в павильоне «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ открывается выставка, посвященная 75-й годовщине первого советского атомного реактора Ф-1. Среди экспонатов — оригинальные отчеты и рассекреченные документы из архива НИЦ «Курчатовский институт», предметы из коллекций Политехнического музея, приборы и научное оборудование 1940-х годов, архивные фотографии и публикации. Всё это впервые будет представлено в таком масштабном выставочном проекте.

Эпохальное событие

Какой была форма строителей первого советского атомного реактора? Как выглядел рабочий стол руководителя атомного проекта Игоря Курчатова? Какую роль в ядерной гонке СССР и США сыграли ученые и службы разведки? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить, посетив выставку «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир». Экспозиция открыта с 24 декабря в павильоне «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ. Это совместный проект национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Политехнического музея, посвященный 75-й годовщине пуска первого советского атомного реактора . Событие, изменившее мировую науку раз и навсегда, состоялось 25 декабря 1946 года. Пуск Ф-1 стал воистину эпохальным событием: было экспериментально доказано, что наши ученые могут осуществить управляемую самоподдерживающуюся цепную реакцию деления урана.

— Хорошо известна сказанная Курчатовым сразу же после пуска реактора фраза: «Атомная энергия теперь подчинена воле советского человека». Реализация в очень сжатые сроки, с невероятным напряжением сил и средств, советского атомного проекта, самым первым этапом которого был пуск реактора Ф-1, позволила установить ядерный паритет с США, что обеспечило стабильность в мире на многие десятилетия . Это и есть главный результат пуска реактора Ф-1, — подчеркнул Михаил Ковальчук.

Понять чувства тех, кто стоял у истоков проекта, прочувствовать, в сколь сложных условиях им приходилось работать, увидеть редкие снимки, документальные съемки, уникальные документы о том, какую роль сыграл впоследствии Ф-1 в установлении мирового баланса, и даже виртуально поприсутствовать на запуске Ф-1 можно, посетив пять тематических зон экспозиции.

Совершенно секретно

В первом зале «Предчувствие» посетитель погружается в атмосферу университетской лаборатории . Тут представлены редкие книги, измерительные приборы начала 1940-х годов, научные статьи того времени — всё, что окружало ученых в процессе научного поиска, позволившего сделать величайшее открытие . Экспозиция второго зала , получившая название «Атомная гонка. Люди и события», повествует о создании лаборатории № 2, а также о международном соперничестве, развернувшемся у истоков атомной энергетики . Тут можно узнать подробности об уникальной операции разведки «Энормоз», направленной на то, чтобы проникнуть в тайны «манхэттенского проекта» (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия, осуществление которой началось 17 сентября 1943 года). К примеру, в качестве экспонатов тут представлена аппаратура, которую использовала разведка — микрофотоаппараты, шифровальные машины и многое другое.

— Внешняя разведка сообщала руководству страны о том, что в лабораториях за рубежом создается некое чудовищное оружие, поэтому и название такое — «Энормоз», от английского «чудовищный», — рассказала «Известиям» ведущий специалист отдела по культурно-просветительской деятельности НИЦ «Курчатовский институт» Алиса Беклямишева. — Нужно было возобновлять свои собственные работы, потому что советская школа ядерной физики была на высоком уровне. И сообщения разведки очень вовремя подтолкнули руководство страны к ключевым решениям. Надо понимать, что в это время в США эмигрировало большое количество ученых из Европы, которые бежали от войны. Многие бежали из Германии из-за гитлеровского режима. И они принимали участие в «манхэттенском проекте», который был огромен по своему масштабу. Там участвовало больше 100 тыс. человек, тогда как в нашей маленькой секретной лаборатории работало всего 100 человек. И наши ученые смогли достигнуть высочайших результатов и, можно сказать, победить в этой гонке.

В третьем зале «Выбор приоритетов. Графит или вода» представлены материалы об исследованиях и опытах, которые начались в обычной военной палатке на полигоне на северо-западе Москвы . Тут можно узнать о том, как проходило строительство реактора, увидеть лабораторный журнал, в котором есть фотографии самих строителей, личности которых были засекречены. Тут представлена и их одежда: телогрейки, валенки, грубые холщовые рукавицы. В отдельной комнате по соседству находится рабочий стол самого Игоря Курчатова. Тут можно увидеть его личные вещи — письменные принадлежности, блокнот, личный секундомер.

— Но, пожалуй, самое главное — это черновики доклада Сталину , где Курчатов предлагает назначить куратором атомного проекта Лаврентия Берию, — сообщила Алиса Беклямишева. — Дело в том, что нужно было ускорить его реализацию, и Игорю Васильевичу необходима была государственная поддержка. Лаврентий Павлович ее оказал, и атомный проект получил высший государственный приоритет.

Бесценное наследие

Четвертый зал «Решающий эксперимент. Пуск» погружает посетителя в волнующую атмосферу первого запуска Ф-1. Для этого тут представлена аудиоинсталляция, которая дает возможность познакомиться с участниками эксперимента. Также тут можно увидеть их «ожившие» фото. В центре зала представлен уникальный макет реактора, сделанный специалистами Политехнического музея.

В пятом зале «На службе науки и общества. Наследники Ф-1» можно увидеть плоды того самого первого пуска: тут рассказана история развития атомной отрасли до наших дней.

— Результатом «манхэттенского проекта» стало создание смертоносной бомбы, и после ее запуска он быстро закрылся, — подчеркнул куратор выставки, представитель департамента выставок Политехнического музея Сергей Рыков. — А отечественный проект начал развиваться в гражданскую сторону. Северный морской путь, наши российские ледоколы и многое другое — это всё связано с пуском первого реактора.