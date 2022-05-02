Прямой эфир
Мир
Пентагон назвал преждевременными гарантии безопасности Швеции и Финляндии
Мир
США высказались за сохранение политики открытых дверей в НАТО
Мир
Белый дом согласился со словами РФ о недопустимости ядерной войны
Спорт
РФС не согласился с решением УЕФА отстранить российские клубы и сборные
Мир
МО заявило об удерживании националистами гражданских в больнице под Харьковом
Мир
Шольц назвал примирение России и Украины единственным условием снятия санкций
Мир
ВСУ открыли стрельбу на территории «Азовстали» в Мариуполе
Экономика
В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили 36 военных объектов Украины
Экономика
В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях
Общество
Авиакомпании массово задерживают рейсы в Сочи
Сюжет:

Белый дом согласился со словами РФ о недопустимости ядерной войны

0
Белый дом
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в понедельник, 2 мая, на брифинге.

Подписать — не значит решиться: какие страны не хотят отказываться от ядерных испытаний
Спустя 25 лет после своего создания договор об их запрете так и не вступил в силу

«Сами русские на протяжении некоторого времени, в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить», — сказала она.

По ее словам, президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять американских военных на Украину и менять свою позицию по данному вопросу не намерен.

«Взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему следующие: мы не размещаем войска США на [Украине], <...> и продолжим это повторять американцам», — подчеркнула Псаки.

Ранее, 1 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне и выставили его реплику едва ли не угрозой мировому сообществу. На это Лавров напомнил, что его слова были об усилиях России по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны.

По словам главы российской дипломатии, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Ранее, 30 апреля, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

Ранее, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022