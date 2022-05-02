Белый дом согласился со словами РФ о недопустимости ядерной войны

США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в понедельник, 2 мая, на брифинге.

«Сами русские на протяжении некоторого времени, в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить», — сказала она.

По ее словам, президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять американских военных на Украину и менять свою позицию по данному вопросу не намерен.

«Взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему следующие: мы не размещаем войска США на [Украине], <...> и продолжим это повторять американцам», — подчеркнула Псаки.

Ранее, 1 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне и выставили его реплику едва ли не угрозой мировому сообществу. На это Лавров напомнил, что его слова были об усилиях России по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны.

По словам главы российской дипломатии, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Ранее, 30 апреля, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

Ранее, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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