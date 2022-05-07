Столтенберг заявил о поддержке Киева и невмешательстве НАТО в конфликт

НАТО планирует и дальше помогать Киеву, но не станет стороной конфликта. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Welt am Sonntag 7 мая.

По его словам, члены НАТО должны сделать всё, чтобы конфликт не перешел в другие страны.

«Вот почему мы не направляем войска НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является партией войны. В то же время мы увеличиваем количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты наших членов. Германия играет в этом ведущую роль», — отметил он.

Генсек отметил, что Москве должно быть «предельно ясно, что нападение на одну из стран НАТО было бы нападением на все 30 государств-членов».

Столтенберг уточнил, что ранее Берлин пообещал Киеву важную экономическую и военную поддержку. Кроме того, Германия направила самолеты, корабли, зенитные системы и дополнительные войска в страны НАТО на востоке и юго-востоке.

Ранее, 5 апреля, заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин рассказал, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, в близости границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО. Он отметил, что альянс вдвое нарастило силы в Восточной Европе.

До этого, 1 марта, Минобороны Польши сообщило, что в учениях НАТО Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22), которые проходят с 1 по 27 мая в Польше и других восьми странах, будут участвовать порядка 18 тыс. солдат из более чем 20 стран.

30 апреля в Минобороны Белоруссии рассказали, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр военных действий.

Ранее, 28 апреля, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 26 апреля сообщил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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