Около 18 тыс. солдат примут участие в учениях НАТО в мае

В учениях НАТО, которые начинаются в Польше и других восьми странах, будут участвовать порядка 18 тыс. солдат. Об этом 1 мая заявило заявило польское министерство национальной обороны.

«С 1 по 27 мая текущего года будут проходить учения Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22) с участием польских солдат. В учениях, которые будут проходить на территории Польши и восьми других государств, примут участие в общей сложности 18 тысяч солдат из более чем 20 стран, из них на польской территории около семи тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц техники», — говорится в сообщении.

В учениях в Польше также примут участие военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Польские солдаты, в свою очередь, примут участие в учениях в Литве и Латвии вместе с солдатами из Чехии, а также немецко-голландскими силами.

В польском оборонном ведомстве подчеркнули, что DE22 и SR22 относятся к «серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе». Отмечается, что их планирование началось в 2021 году.

При этом, по информации минобороны Польши, учения Defender Europe 22 организованы вооруженными силами США и направлены на «формирование готовности и взаимодействия между союзниками и партнерами США и НАТО».

Уточняется, что в рамках учений будут реализованы, в частности, эпизоды тактического перемещения на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.

«Совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур применения войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора», — добавили в министерстве.

Накануне в минобороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр для своих военных действий. Таким образом ведомство охарактеризовало планы НАТО по проведению крупнейших военных учений DE22.

Ранее, 28 апреля, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

Уточняется, что «миротворческий контингент» планируется разместить в тех частях страны, где угроза столкновения с Вооруженными силами России минимальна. В «боевые задачи» польских военных войдет перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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