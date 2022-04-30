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В минобороны Белоруссии рассказали о планах НАТО на Восточную Европу

МО Белоруссии: НАТО рассматривает восточноевропейский регион как театр военных действий
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Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий». Об этом заявили 30 апреля в министерстве обороны Белоруссии.

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Таким образом ведомство охарактеризовало планы НАТО по проведению крупнейших военных учений Defender Europe – 2022 («Защитник Европы – 2022»). Их альянс планирует провести с 1 по 27 мая на полигонах и в учебных центрах 19 европейских государств, включая Польшу, Литву и Латвию, а также в акватории Балтийского и Северного морей.

Задачами учений обозначены отработка вариантов по переброске коалиционных группировок войск в Европе, проверка готовности инфраструктуры европейских государств по приему и размещению войск усиления, а также применение коалиционных сил и их обеспечение в ходе проведения операции в Восточной Европе и Прибалтике. В учебных действиях примет участие около 18 тыс. военнослужащих.

Кроме того, страны НАТО намерены провести маневры и на полигонах некоторых соседних с Белоруссией государств. Как напомнили в министерстве обороны Белоруссии, среди них — «Быстрый ответ – 2022» на территории Грузии, Латвии, Литвы (Латвия и Литва граничат с Белоруссией), Северной Македонии и Норвегии и «Словацкий щит – 2022», который пройдет на полигоне Лештъ в Словакии.

13 апреля государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой. Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию их республики.

Ранее, 11 апреля, сообщалось об обстреле польскими военными белорусского автодорожного пункта пропуска Песчатка. Отмечалось, что силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами.

24 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что предложение Польши направить через Львов на Украину миротворческий контингент НАТО может обернуться началом Третьей мировой войны.

23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная отправка миротворческих войск НАТО на Украину стала бы крайне опасным и опрометчивым решением. По его словам, любое соприкосновение российских военных с солдатами альянса может привести к негативным последствиям. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к столкновению альянса и России.

Белоруссия поддерживает начатую Россией 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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