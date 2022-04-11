Белоруссия обвинила польских пограничников в обстреле погранпункта из рогатки

Польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка ночью. Об этом сообщил 11 апреля Погранкомитет Белоруссии в Telegram.

«Также, силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», — заявило ведомство.

В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом были обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.

Ранее, по заявлению ведомства, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб.

На опубликованных кадрах с польско-белорусской границы, запечатлено, как польские пограничники используют предмет похожий на рогатку.

24 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьски заявил, что власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией. Он отметил, что власти будут внимательно наблюдать за тем, что происходит как на границах.