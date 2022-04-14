Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой

Беспилотный летательный аппарат сбили 13 апреля белорусские пограничники на границе с Литвой. Об этом заявил государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию Республики Беларусь. В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит», — сообщили 14 апреля в Telegram-канале ведомства.

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