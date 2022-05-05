МО Белоруссии заявило о подготовке НАТО к военным действиям на востоке

Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. Об этом 5 мая заявил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

«В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы [НАТО], на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении», — сказал представитель Генштаба, заявление которого размещено в Telegram-канале белорусского минобороны.

Он отметил, что НАТО вдвое нарастило силы в Восточной Европе.

Накануне вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования.

До этого, 1 марта, польское минобороны сообщило, что в учениях НАТО Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22), которые проходят с 1 по 27 мая в Польше и других восьми странах, будут участвовать порядка 18 тыс. солдат из более чем 20 стран. В польском оборонном ведомстве подчеркнули, что DE22 и SR22 относятся к «серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе».

Днем ранее в минобороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр для своих военных действий. Таким образом ведомство охарактеризовало планы НАТО по проведению крупнейших военных учений DE22.

28 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

24 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение Польши направить через Львов на Украину миротворческий контингент НАТО может обернуться началом третьей мировой войны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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