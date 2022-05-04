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В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

Минобороны Белоруссии: в ВС страны началась внезапная проверка сил реагирования
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Вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны.

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Как отмечается в сообщении, цель мероприятия заключается в оценке готовности и способности личного состава к оперативному реагированию при условии возникновения кризисной ситуации.

«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

В минобороны добавили, что состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.

13 апреля государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой. Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию их республики.

Ранее, 11 апреля, сообщалось об обстреле польскими военными белорусского автодорожного пункта пропуска Песчатка. Отмечалось, что силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами.

24 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что предложение Польши направить через Львов на Украину миротворческий контингент НАТО может обернуться началом третьей мировой войны.

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