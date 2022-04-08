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Песков назвал агрессивным характер НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 8 апреля, заявил журналистам, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса.

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«Мы убеждены и сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс. Любое расширение деятельности этого альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности», — сказал он.

Так Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса.

По словам генсека НАТО, к примеру, помощь Тбилиси предполагается в рамках уже действующих пакетов по кибербезопасности и устойчивости. Для Боснии и Герцеговины будет разработан пакет поддержки, который позволит укрепить оборонный потенциал страны. Он отметил, что альянс будет предоставлять Киеву помощь только в таком виде, в котором эта поддержка не приведет к дальнейшей эскалации конфликта, и добавил, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск альянса на Украину.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что Финляндия приняла решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс через процедуру дополнительной регистрации.

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