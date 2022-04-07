НАТО расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 7 апреля, во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы обсудили усиление поддержки наших партнеров, включая Грузию, Боснию и Герцеговину», — сказал он.

По словам Столтенберга, к примеру, помощь Тбилиси предполагается в рамках уже действующих пакетов по кибербезопасности и устойчивости. Для Боснии и Герцеговины, по словам генсека НАТО, будет разработан пакет поддержки, который позволит укрепить оборонный потенциал страны.

Что касается Украины, то генсек НАТО отметил, что альянс будет предоставлять Киеву помощь только в таком виде, в котором эта поддержка не приведет к дальнейшей эскалации конфликта, и добавил, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск альянса на Украину.

Сейчас страны — члены НАТО, по словам Столтенбега, поставляют Украине широкий спектр вооружений, не разделяя на оборонительные и наступательные.

Заседание глав МИД государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) проходит в Брюсселе 6 и 7 апреля.

26 февраля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Сенатор отметил, что альянс не отвечает на реальные вызовы, с которыми сталкивается западный мир, например с терроризмом или пандемией коронавируса, однако борется с выдуманными и гипотетическими угрозами.

В тот же день глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов. По его мнению, Москва пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная отправка миротворческих войск НАТО на Украину стала бы крайне опасным и опрометчивым решением. По его словам, любое соприкосновение российских военных с солдатами альянса может привести к негативным последствиям. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к столкновению альянса и России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».