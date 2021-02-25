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Американский генерал назвал РФ угрозой существования США и союзников

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Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов. Об этом 24 февраля заявил глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс на форуме ассоциации ВВС.

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Ранее Ллойд Остин входил в совет директоров глобальной оружейной корпорации, участвовал в войне в Афганистане и командовал американским контингентом в Ираке

«Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», — передает его слова ТАСС.

Также Уолтерс перечислил стандартный набор обвинений в отношении России. В частности, по его мнению, Москва пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США». Генерал отметил, что РФ остается постоянной угрозой существования для Соединенных Штатов и их европейских союзников.

Как заявил Уолтерс, Россия и Китай «продолжают милитаризацию Арктики» и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.

17 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая» политика России и экономический рост Китая являются одними из ключевых угроз для НАТО. При этом самой важной задачей альянса он назвал защиту населения и территории путем предоставления надежных средств сдерживания.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El Mundo заявил, что альянс готов как к конфронтации с РФ, так и к сотрудничеству с ней. Он отметил, диалог с российскими властями должен основываться «на силе, на твердости», однако также нужно настраивать взаимодействие с РФ.

При этом 15 февраля Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он собирается вынести на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности альянса рядом с российскими границами.

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