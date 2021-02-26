Пушков назвал условие для начала развала НАТО

НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что альянс не отвечает на реальные вызовы, с которым сталкивается западный мир, например, с терроризмом или пандемией коронавируса, однако борется с выдуманными и гипотетическими угрозами.

Пушков заявил, что с распадом СССР и восточного блока НАТО потеряло смысл существования, из-за чего теперь генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и президенту США Джозефу Байдену необходима «российская угроза».

По словам сенатора, это практически единственная основа для существования Североатлантического альянса и сохранения стратегического контроля Соединенных Штатов над Европой. Без этой выдуманной угрозы НАТО начнет разваливаться.

Ранее в этот день глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов. По его мнению, Москва пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в свою очередь, отметил, что демонизация и использование методов информационной войны НАТО и США против России являются не более, чем дежурными заявлениями.

Также 25 февраля депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заявил, что США и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что и приводит к заявлением о растущей милитаризации РФ.