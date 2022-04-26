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Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России

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Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — пояснил он.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что при непосредственном участии России «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) подтвердила тезис о недопустимости ядерной войны.

Ранее, 23 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным высказывание директора ЦРУ Уильяма Бернса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине.

До этого, 20 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правоохранительным органам РФ следует оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Накануне Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он подчеркнул, что речь идет только об обычных вооружениях.

Министр напомнил, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорились о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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