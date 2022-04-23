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Минобороны назвало абсурдом заявление о якобы планах РФ применить ядерное оружие на Украине

Минобороны: США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении ядерного оружия
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Высказывание директора ЦРУ Уильяма Бернса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине является абсурдным. Соответствующее заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов 23 апреля.

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«При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение», — сказал он журналистам.

По словам военного, американские власти планируют провокации, целью которых является обвинение Российской армии в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

«Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке США провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции», — сообщил он журналистам.

Конечной целью провокации США, по данным российского оборонного ведомства, является реализация так называемого «сирийского сценария», при котором страна подвергается экономической и политической изоляции, а также исключается из международных организаций.

«Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на лояльные и дружественные Российской Федерации страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны», — добавил Кириллов.

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Также он сообщил, что 21 апреля Украина сбросила с беспилотника на российские войска емкость с ампулами. Как ожидали украинские военные, при разрушении ампул произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки. Однако взрыва не произошло. В настоящее время российские специалисты изучают химический состав содержимого ампул.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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